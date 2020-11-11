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На платформе РОСДОРНИИ россияне смогут высказать мнение о дорогах

На платформе РОСДОРНИИ россияне смогут высказать мнение о дорогах

11 ноября 2020, 22:05
Фото: pixabay.com
Российский дорожный научно-исследовательский институт (РОСДОРНИИ) вместе с Агентством стратегических инициатив (АСИ) запустил проект «Моя дорога».

Проект даст возможность определять степень удовлетворенности граждан дорогами и создаст доступный комплексный механизм оценки качества дорожного покрытия по всей Российской Федерации. Об этом пишет «ТАСС».

У россиян появится возможность знакомиться с точной информацией о выполняемых и запланированных дорожных работах в каждом городе. На платформе можно оставлять жалобы. Это заставит городских и районных чиновников учитывать мнение населения относительно возведения нужной инфраструктуры.

Платформу «Моя дорога» интегрируют с системой контроля дорожных фондов. Ее разработкой занимается РОСДОРНИИ. Система содержит базу трасс различного значения, планы по строительству и ремонту дорог, а также сведения об использовании дорожных фондов.

Масштабная презентация новой гражданской платформы состоится на конференции «Новые цифровые инструменты гражданского участия в сфере дорожного хозяйства» в рамках Транспортной Недели 2020, которая пройдет в Москве 16-20 ноября.

По данным, представленным Минтрансом РФ, только 38% жителей страны довольны качеством автотрасс. Вся транспортная и пешеходная инфраструктура в стране возводится без проведения тщательного анализа повседневных потребностей россиян.

Генеральный директор ФАУ «РОСДОРНИИ» Алексей Варятченко назвал диалог с людьми важнейшей задачей. «Единая мультимедийная платформа «Моя дорога» позволит любому человеку взять на контроль конкретный участок дорожно-уличной сети. Следить за состоянием трассы реально на расстоянии. Для этого нужно пройти специальное дистанционное обучение и получить сертификат.

Платформа «Моя дорога» дает возможность наблюдать за положительными изменениями дорожной инфраструктуры. Происходит это с помощью видео- и фотоматериалов от граждан, специалистов, корреспондентов и блогеров, пояснил Алексей Варятченко.

Присоединиться к запуску платформы есть шанс у всех субъектов России. Создатели сервиса организовали конкурс на пилотирование решений новой городской мобильности в 2021 году. По результатам отбора на территории пяти муниципалитетов создадут пилотные решения по адаптации международных практик проектирования дорог и городской мобильности. Интересные идеи реализуют в регионах-финалистах.

Голосование за пилотные регионы будет длиться до 11 декабря текущего года.

#Новости#Общество
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