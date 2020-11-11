На платформе РОСДОРНИИ россияне смогут высказать мнение о дорогах

Присоединиться к запуску платформы есть шанс у всех субъектов России. Создатели сервиса организовали конкурс на пилотирование решений новой городской мобильности в 2021 году. По результатам отбора на территории пяти муниципалитетов создадут пилотные решения по адаптации международных практик проектирования дорог и городской мобильности. Интересные идеи реализуют в регионах-финалистах.