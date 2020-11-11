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Курские полицейские в свой профессиональный праздник получили 71 новую машину

Курские полицейские в свой профессиональный праздник получили 71 новую машину

11 ноября 2020, 16:50
Фото: pixabay.com
Курским сотрудникам полиции в их профессиональный праздник 10 ноября были вручены ключи от 71-го нового служебного автомобиля.

Как сообщает infox.ru, машины были закуплены МВД РФ для Курской области по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В это число входят: 41 внедорожник - его получат районные участковые, 13 машин «Лада Веста», 11 - «Лада Гранта» и шесть автомобилей «Шкода», которые поступят в дорожно-патрульную службу ГИБДД.

Поздравляя полицейских с праздником, глава региона Роман Старовойт отметил, что они первыми встречают преступников и поблагодарил правоохранителей за то, что обеспечивают безопасность в круглосуточном режиме.

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