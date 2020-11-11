Курские полицейские в свой профессиональный праздник получили 71 новую машину

Как сообщает infox.ru, машины были закуплены МВД РФ для Курской области по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В это число входят: 41 внедорожник - его получат районные участковые, 13 машин «Лада Веста», 11 - «Лада Гранта» и шесть автомобилей «Шкода», которые поступят в дорожно-патрульную службу ГИБДД.