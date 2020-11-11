Как не стать жертвой трейдера

Трейдер – это человек, который занимается торговлей финансовыми инструментами для извлечения прибыли. Эти люди двигают спрос и предложение на рынке. Вообще стать трейдером может каждый. Если вы задумываетесь о возможности работы в этой сфере деятельности, то для начала следует изучить специальную программу. С помощью нее трейдеры осуществляют сделки. Трейдинг не предполагает привязки к какому-то определённому месту работы, все трейдеры – фрилансеры. Люди этой профессии должны быть образованными, понимать тактики торговли, определив на какие из них они будут опираться. Например, трейдер Александр Герчик специализируется на среднесрочных инвестициях.
Многие задаются вопросом: каков доход трейдера. Все зависит от его опыта. Однако, несомненно, стоит понимать, что эта профессия связана с огромными рисками, ведь в данной сфере деятельности нет начальников, которые будут нести ответственность за своих подчиненных.
Однако, чем больше заинтересованных в трейдинге, тем больше появляется мошенников, желающих нажиться на других людях. Поэтому, чтобы обезопасить себя от недобросовестных людей, продающих свои курсы или мастер-классы, существует рейтинг трейдеров, в который вошли лишь те, кто смог подтвердить честность ведения деятельности и доходность торговли. Рейтинг позволяет узнать больше информации о трейдерах, прочитать отзывы о них.
Начинающие трейдеры стремятся заработать быстро и много в один миг. Но каждый должен понимать, что это невозможно. Здесь нужно забыть об азарте и сосредоточиться на самой торговле. В этом вопросе нужен именно трезвый разум, не пьяненный азартом и жаждой денег. Риски есть везде, нужно понимать, что убытков все равно не избежать.
Специалисты отмечают, что для новичка в трейдинге совсем не достаточно опираться на советы каких-либо коучей. Многие думают, что именно это приведёт их к успеху. Как правило, такие псевдо учителя желают лишь нажиться на неопытном игроке. Занимаясь трейдингом стоит сразу понимать, что надо прокладывать себе путь самостоятельно. Не нужно стараться повторить успех других – как уже было сказано – это приведет к краху. Никто не научит вас стратегии, которая гарантирует существенный доход, потому что ее просто не существует.
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Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.