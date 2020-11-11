Как не стать жертвой трейдера

Специалисты отмечают, что для новичка в трейдинге совсем не достаточно опираться на советы каких-либо коучей. Многие думают, что именно это приведёт их к успеху. Как правило, такие псевдо учителя желают лишь нажиться на неопытном игроке. Занимаясь трейдингом стоит сразу понимать, что надо прокладывать себе путь самостоятельно. Не нужно стараться повторить успех других – как уже было сказано – это приведет к краху. Никто не научит вас стратегии, которая гарантирует существенный доход, потому что ее просто не существует.