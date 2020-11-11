Гриб-паразит подарил человечеству спасение от коронавируса

Как выяснили сибирские вирусологи, экстракт березового гриба чага способен подавить размножение SARS-CoV-2 в пробирке. По данным издания, для получения лекарства от коронавируса на основе чаги необходимы дальнейшие действия.
«Но уже сейчас больным COVID-19 можно рекомендовать параллельно с назначенной врачом терапией прием концентрированных водных экстрактов чаги», - говорится в материале с пометкой о том, что назначать лечение все-таки может только врач.
Противопоказания к приему препаратов чаги следующие: повышенная чувствительность к березовому грибу, беременность и лактация, возраст до 18 лет. Также есть данные, что чага несовместима с антибиотиками.
Материал подготовлен исключительно в ознакомительных целях. Редакция не рекомендует использовать экстракт без консультации с врачом.