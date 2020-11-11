Глава Омской области оценил проекты школьников об экологии и арт-пространствах

«Вы сумели проявить свои способности, личностные качества и войти в число лучших школьников страны. Это — бесценный опыт, его важно развивать, — отметил Губернатор Александр Бурков. — Знаете притчу, как ученики решили проверить преподавателя, есть ли вопросы, на которые он не может дать ответа? Один из них зажал в ладонях бабочку и спросил: „Какая бабочка у меня в руках: живая или мертвая“. И готов был сжать ладони, в зависимости от ответа. Учитель мудро ответил ученику: „Все в твоих руках“. Вы должны запомнить ключевую фразу — все в ваших руках, зависит от вас и будет обеспечено теми знаниями, которые получите. Двигайтесь вперед. Перед вами большие горизонты».