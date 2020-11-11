Глава Омской области оценил проекты школьников об экологии и арт-пространствах

В полуфинал конкурса вышли 94 школьника из Омской области — с этим показателем регион вошел в пятерку лидеров Сибири. В финале Омскую область представляли 12 школьников, половина из которых стали победителями. Четверо из них получили по миллиону рублей, еще двоим вручили сертификаты на 200 тыс. Деньги школьники смогут потратить на свое дальнейшее образование.
«Вы сумели проявить свои способности, личностные качества и войти в число лучших школьников страны. Это — бесценный опыт, его важно развивать, — отметил Губернатор Александр Бурков. — Знаете притчу, как ученики решили проверить преподавателя, есть ли вопросы, на которые он не может дать ответа? Один из них зажал в ладонях бабочку и спросил: „Какая бабочка у меня в руках: живая или мертвая“. И готов был сжать ладони, в зависимости от ответа. Учитель мудро ответил ученику: „Все в твоих руках“. Вы должны запомнить ключевую фразу — все в ваших руках, зависит от вас и будет обеспечено теми знаниями, которые получите. Двигайтесь вперед. Перед вами большие горизонты».
Финалисты конкурса показали губернатору свои проекты. Несколько из них посвящены теме современных молодежных арт-пространств, а один из проектов направлен на сохранение природы посредством переработки макулатуры, пластика и батареек.
Многие идеи понравились Буркову, например, его внимание привлек проект реконструкции Дома культуры в поселке Таврическое. По его мнению, идеи настолько зрелые и оформленные, что их можно уже сегодня реализовывать без каких-либо доработок.
«Думаю, что ребята не остановятся только на этих проектах, которые рассматривались в рамках „Большой перемены“. Важно, что они уже почувствовали свои возможности и видят в себе силы творить дальше, а это — ключевое, что дал президентский проект. — считает Александр Бурков. — Они нашли много друзей, круг общения намного расширился. У них глаза горят, и они такие воодушевленные. Думаю, у ребят действительно большое и интересное будущее».