«Единая Россия» направит часть федерального бюджета на благоустройство сёл

Помимо того, в бюджет внесена и строка по совершенствованию сельских дворцов культуры. В тысячу ДК направят шестьдесят пять миллионов рублей. Свыше четырех сотен миллионов бюджетных рублей потратят на создание в течение трех лет ста семидесяти двух модельных библиотек. Помимо того, реконструируют сто шестьдесят пять детских школ искусств в двадцати семи регионах. При этом двести сорок девять миллионов партия направит малым театрам, а восемьдесят девять миллионов рублей — ТЮЗам.