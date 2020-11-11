«Единая Россия» направит часть федерального бюджета на благоустройство сёл

Kp.ru пишет, что секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил: поправки базируются на идеях региональных экспертов и бизнесменов, а также на предпочтениях самих граждан.
На реализацию соцпроектов направят примерно миллиард рублей. Турчак добавил, что посредством расширения финансирования построят еще восемь ДК — в Карачаево-Черкесской, Удмуртской и Чеченской республиках.
Помимо того, в бюджет внесена и строка по совершенствованию сельских дворцов культуры. В тысячу ДК направят шестьдесят пять миллионов рублей. Свыше четырех сотен миллионов бюджетных рублей потратят на создание в течение трех лет ста семидесяти двух модельных библиотек. Помимо того, реконструируют сто шестьдесят пять детских школ искусств в двадцати семи регионах. При этом двести сорок девять миллионов партия направит малым театрам, а восемьдесят девять миллионов рублей — ТЮЗам.
«Единая Россия» предложила увеличить до тридцати шести с половиной миллиардов рублей финансирование мероприятий по благоустройству. По этой программе уже в будущем году «реанимируют» девятьсот дворов, а по прошествии трехлетнего периода их число достигнет шестнадцати с половиной тысяч.
На два миллиарда увеличат бюджет обеспечительных программ, непосредственно распространяющихся на шахтерские города и села. Руководитель фракции партии в Госдуме Сергей Неверов акцентировал внимание на том, что допсумму передадут на ремонт и расселение аварийных домов в четырехлетний срок.
К 2023 году расселят более семи тысяч семей. По словам Неверова, программа рассчитана на моногорода: Воркута, Новокузнецк, Александровск-Сахалинский и другие.
Как сообщает сайт ER.ru, к концу следующего года к Сети будут подключены поселения с численностью до пяти сотен человек. На устранение «цифрового неравенства» направят шесть миллиардов рублей.
Помимо того, в авиасфере произойдет субсидирование еще на два миллиарда рублей. Тремя ведущими маршрутами станут Дальний Восток, Крым и Калининград.
Со слов Турчака, через специального рода программу люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи, пенсионеры и граждане предпенсионного возраста, школьники и студенты получили льготы на приобретение авиабилетов.
«Это антикризисный бюджет социальной направленности. Основное, к чему мы стремились, — сохранить основные статьи: заработная плата, медикаменты, функционирование бюджетных организаций, прежде всего, учреждений соцзащиты и здравоохранения.
В процессе обсуждения мы выделили два важных момента — не допустить снижения мер социальной поддержки, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, а также учесть софинансирование национальных проектов со стороны областного бюджета.
Также депутаты нашей фракции обратили внимание на необходимость финансирования статей, связанных с развитием сельских территорий. Уверен, что предложения депутатов найдут отражение в бюджете», — сказал Александр Артемов, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Омской области, заместитель председателя Законодательного собрания Омской области.