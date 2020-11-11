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Деньги на карту к концу недели придут представителям трех знаков зодиака

Деньги на карту к концу недели придут представителям трех знаков зодиака

11 ноября 2020, 17:16
Фото: pixabay.com
Прогнозы астрологов.

Овны

Этим знакам зодиака Вселенная подарит судьбоносную встречу в середине ноября. Именно она обернется выгодным предложением и небольшой работой. Зато труд будет щедро оплачен. Как раз к концу недели Овнам поступит кругленькая сумма на банковский счет.

Близнецы

Этим знакам редко дается что-то легко, но Вселенная преподнесет подарок к концу недели в виде дополнительных средств на счет. Чтобы такие бонусы повторились еще и еще, Близнецам нужно потратить деньги с умом.

Девы

Дев звезды наградят за сложный и плодотворный год неожиданным бонусом в виде работы, но не спешите расстраиваться. Такая подработка будет оплачена в разы больше, чем ежедневная работа. Поэтому чаще проверяйте баланс счета к концу недели.

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