БСК создаст в Башкирии технопарки

Одной из таких мер станет создание технопарков на площадках АО «БСК». Компания призвала к сотрудничеству предпринимателей, которые готовы вместе с БСК работать на общее благо. Взаимовыгодное сотрудничество приведет к созданию новых рабочих мест, росту налоговых поступлений в республиканский бюджет и возвращению местных жителей с севера, куда люди уезжают на заработки. Давыдов пригласил бизнесменов к совместной работе по развитию города и республики.