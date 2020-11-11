БСК создаст в Башкирии технопарки

На встрече с членами ассоциации предпринимателей Стерлитамака гендиректор компании Эдуард Давыдов сказал, что в настоящее время разрабатывается комплекс мер по оказанию помощи региональным предпринимателям. Об этом сообщает mkset.ru.
Одной из таких мер станет создание технопарков на площадках АО «БСК». Компания призвала к сотрудничеству предпринимателей, которые готовы вместе с БСК работать на общее благо. Взаимовыгодное сотрудничество приведет к созданию новых рабочих мест, росту налоговых поступлений в республиканский бюджет и возвращению местных жителей с севера, куда люди уезжают на заработки. Давыдов пригласил бизнесменов к совместной работе по развитию города и республики.
Благодаря технопаркам предприниматели смогут оперативно запустить производство, не затрачивая силы и время на поиск помещения и оборудования, так как на территории предприятий БСК уже создана подходящая инфраструктура.
В компании отметили, что сотрудничество должно сделать более эффективным взаимодействие представителей малого и среднего бизнеса в республике. Работа будет вестись по таким направлениям, как изготовление тары для фасовки, переработка попутных продуктов производства, фасовка пищевой соды в ПЭТ-тару и т.д. Создание мини-производств по выпуску изделий из поливинилхлорида является
перспективным форматом сотрудничества.
Ранее содовая компания уже вполне удачно сотрудничала с малым бизнесом. В этом году на территории производства «Сода» открылся цех по изготовлению поддонов для БСК.
Председатель Совета Ассоциации предпринимателей Стерлитамака Екатерина Фризен заявила, что пандемия коронавирусной инфекции сильно ударила по бизнесу. Башкирская содовая компания стала ярким примером того, как нужно грамотно выстраивать внутреннюю кооперацию, а также оказывать поддержку своим работникам, успевая при этом принимать участие в экономической жизни Башкирии, отметила Фризен.
Построенные БСК технопарки должны подтолкнуть экономическое развитие Башкирии.