Владельцев омских кальянных массово штрафуют за ночных посетителей

«Проверено около 30 заведений в Омске, наиболее крупные „игроки“, которые привлекали больше всего посетителей, на момент проверки не работали. В то же время выявлено около 10 нарушителей, в том числе ночные клубы, кафе, караоке-бары и кальянные. Не очень понятна позиция владельцев этих заведений. Штраф грозит достаточно серьезный — от 100 до 300 тыс рублей. Другого слова, как безответственность, я подобрать не могу», — подчеркнул Чистяков.