Город55
ГлавноеВсе новости
Владельцев омских кальянных массово штрафуют за ночных посетителей

Владельцев омских кальянных массово штрафуют за ночных посетителей

10 ноября 2020, 11:40
Фото: Медиахолдинг1Mi
После введения новых коронавирусных ограничений омские предприниматели оказались вынуждены перейти на новый режим работы. Начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами министерства региональной безопасности Юрий Чистяков на пресс-конференции в Доме журналиста рассказал о найденных нарушениях.

Теперь омским ресторанам и общепитам, за исключением придорожных кафе и заправок, запрещено работать с 24 до 6 часов. Специалисты Роспотребнадзора вместе с полицией не раз проводили проверки, но предприниматели продолжают нарушать ограничения.

«Проверено около 30 заведений в Омске, наиболее крупные „игроки“, которые привлекали больше всего посетителей, на момент проверки не работали. В то же время выявлено около 10 нарушителей, в том числе ночные клубы, кафе, караоке-бары и кальянные. Не очень понятна позиция владельцев этих заведений. Штраф грозит достаточно серьезный — от 100 до 300 тыс рублей. Другого слова, как безответственность, я подобрать не могу», — подчеркнул Чистяков.

Глава профильного управления добавил, что проверки будут продолжаться, и от самих предпринимателей зависит, какие дальнейшие ограничения будут введены.

«Любой предприниматель нацелен на извлечение прибыли, но он должен смотреть и на издержки. Проверки будут продолжаться, они станут более интенсивными. Хотелось бы, чтобы все понимали, что лучше работать с небольшими ограничениями, чем не работать совсем», — заключил Чистяков.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Общество
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57