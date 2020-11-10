Владельцев омских кальянных массово штрафуют за ночных посетителей

Теперь омским ресторанам и общепитам, за исключением придорожных кафе и заправок, запрещено работать с 24 до 6 часов. Специалисты Роспотребнадзора вместе с полицией не раз проводили проверки, но предприниматели продолжают нарушать ограничения.
«Проверено около 30 заведений в Омске, наиболее крупные „игроки“, которые привлекали больше всего посетителей, на момент проверки не работали. В то же время выявлено около 10 нарушителей, в том числе ночные клубы, кафе, караоке-бары и кальянные. Не очень понятна позиция владельцев этих заведений. Штраф грозит достаточно серьезный — от 100 до 300 тыс рублей. Другого слова, как безответственность, я подобрать не могу», — подчеркнул Чистяков.
Глава профильного управления добавил, что проверки будут продолжаться, и от самих предпринимателей зависит, какие дальнейшие ограничения будут введены.
«Любой предприниматель нацелен на извлечение прибыли, но он должен смотреть и на издержки. Проверки будут продолжаться, они станут более интенсивными. Хотелось бы, чтобы все понимали, что лучше работать с небольшими ограничениями, чем не работать совсем», — заключил Чистяков.