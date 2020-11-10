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В Омской области введут карантин из-за смертельного вируса

В Омской области введут карантин из-за смертельного вируса

10 ноября 2020, 15:03
Фото: Медиахолдинг 1MI
В Тевризском районе Омской области выявили опасное заболевание. Оно грозит смертью как людям, так и животным. В Управлении Россельхознадзора по Омской области заявили, что выявили в районе на севере области очаг бешенства.

Исследование биоматериала проводило БУ ОО «Омская областная ветеринарная лаборатория». Согласно документу, бешенство нашли в самом районном поселке у лисы. Сейчас в населенном пункте проводят профилактические мероприятия, из-за чего в ближайшее время введут карантин.

Напомним, бешенство – это опасное смертельное инфекционное заболевание. Вирус вызывает воспаление головного мозга у зараженного. Передается слюной при укусе больным животным. Распространяется по нервным путям, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к гибели.

#Новости#Общество
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