В омской мэрии заявили, что троллейбус «Адмирал» не попадал в аварию

Как рассказали сегодня в городском департаменте транспорта, «Адмирал» не попадал в аварию: столкнулись два легковых автомобиля. Троллейбус в этот момент находился на проезжей части без движения из-за неполадок на контактной сети. После завершения восстановительных работ «Адмирал» продолжил движение.