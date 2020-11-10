Город55
ГлавноеВсе новости
В омской мэрии заявили, что троллейбус «Адмирал» не попадал в аварию

В омской мэрии заявили, что троллейбус «Адмирал» не попадал в аварию

10 ноября 2020, 14:53
Фото: Николай Тутубалин / «ЧП Омск»
Столкнулись легковые автомобили. Как рассказали в профильном ведомстве, общественный транспорт в ДТП не участвовал.

Накануне в сообществе «ЧП Омск» опубликовали фотографию с места аварии на проспекте Маркса. Как заявили авторы снимка, напротив «Детского мира» произошла авария с участием нового троллейбуса «Адмирал». При этом в омском УГИБДД информации о происшествии не было.

Бок "Адмирала" абсолютно целый
Фото: Администрация Омска

Как рассказали сегодня в городском департаменте транспорта, «Адмирал» не попадал в аварию: столкнулись два легковых автомобиля. Троллейбус в этот момент находился на проезжей части без движения из-за неполадок на контактной сети. После завершения восстановительных работ «Адмирал» продолжил движение.

#Новости#Авария#Троллейбус#ДТП#Общество
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57