В омской мэрии заявили, что троллейбус «Адмирал» не попадал в аварию

Накануне в сообществе «ЧП Омск» опубликовали фотографию с места аварии на проспекте Маркса. Как заявили авторы снимка, напротив «Детского мира» произошла авария с участием нового троллейбуса «Адмирал». При этом в омском УГИБДД информации о происшествии не было.
Как рассказали сегодня в городском департаменте транспорта, «Адмирал» не попадал в аварию: столкнулись два легковых автомобиля. Троллейбус в этот момент находился на проезжей части без движения из-за неполадок на контактной сети. После завершения восстановительных работ «Адмирал» продолжил движение.