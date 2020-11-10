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В омском Минздраве быстро нашли замену Мураховскому

В омском Минздраве быстро нашли замену Мураховскому

10 ноября 2020, 11:55
Фото: Медиахолдинг1Mi
Стало известно, кто займет посты главврачей в БСМП № 1 и ГБ № 1 после назначения Александра Мураховского на должность министра здравоохранения, сообщает Ом1.

По информации издания, в Минздраве Омской области оперативно нашли, кем заменить Александра Мураховского. В БСМП № 1 и ГБ№ 1 назначили новых главных врачей.

Теперь БСМП № 1 возглавляет Евгений Осипов, который ранее работал заместителем главного врача по организационно-методической работе. Пост главврача Городской больницы № 1 достался Анатолию Малюку. До назначения он был заместителем главного врача по медицинской части.

Напомним, что после отставки Ирины Солдатовой и согласования кандидатуры нового министра здравоохранения с Москвой, пост главы омского Минздрава занял Александр Мураховский. Александр Бурков подписал соответствующий приказ 7 ноября. Вчера нового министра представили коллективу Минздрава.

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