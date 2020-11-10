В омском Минздраве быстро нашли замену Мураховскому

По информации издания, в Минздраве Омской области оперативно нашли, кем заменить Александра Мураховского. В БСМП № 1 и ГБ№ 1 назначили новых главных врачей.
Теперь БСМП № 1 возглавляет Евгений Осипов, который ранее работал заместителем главного врача по организационно-методической работе. Пост главврача Городской больницы № 1 достался Анатолию Малюку. До назначения он был заместителем главного врача по медицинской части.
Напомним, что после отставки Ирины Солдатовой и согласования кандидатуры нового министра здравоохранения с Москвой, пост главы омского Минздрава занял Александр Мураховский. Александр Бурков подписал соответствующий приказ 7 ноября. Вчера нового министра представили коллективу Минздрава.