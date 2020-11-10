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В Омске до конца недели закрыли спортивные школы

В Омске до конца недели закрыли спортивные школы

10 ноября 2020, 10:52
Фото: Медиахолдинг1Mi
Тренировки отменили в 27 спортивных школах, сообщает пресс-служба мэрии Омска.

В Омске 27 спортивных школах на время остановили тренировочный процесс. Эти ограничения не распространяются на проведение тренировок членов сборных команд Омской области и РФ.

По словам директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Константина Мельникова, тренировки в спортивных школах приостанавливаются до 15 ноября. Занятия будут проводиться дистанционно или по индивидуальному плану.

В спортивных организациях есть антисептики и средства индивидуальной защиты, на входе в помещения всем измеряют температуру. Перед открытием в школах проводится уборка с использованием дезинфицирующих средств. Также дезинфекцию осуществляют после каждого использования раздевалок.

#Новости#Спорт#Школа#Омск сегодня#Общество
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