В Омске до конца недели закрыли спортивные школы

В Омске 27 спортивных школах на время остановили тренировочный процесс. Эти ограничения не распространяются на проведение тренировок членов сборных команд Омской области и РФ.
По словам директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Константина Мельникова, тренировки в спортивных школах приостанавливаются до 15 ноября. Занятия будут проводиться дистанционно или по индивидуальному плану.
В спортивных организациях есть антисептики и средства индивидуальной защиты, на входе в помещения всем измеряют температуру. Перед открытием в школах проводится уборка с использованием дезинфицирующих средств. Также дезинфекцию осуществляют после каждого использования раздевалок.