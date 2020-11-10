В Омске до конца недели закрыли спортивные школы

В спортивных организациях есть антисептики и средства индивидуальной защиты, на входе в помещения всем измеряют температуру. Перед открытием в школах проводится уборка с использованием дезинфицирующих средств. Также дезинфекцию осуществляют после каждого использования раздевалок.