Система охлаждения генераторов: виды и особенности

Как следствие – расход масла также увеличивается, так как определенный его объем просто сгорает, повышается также трение деталей друг с другом, что может быстро привести к выходу станции из строя. Для того чтобы этого не случилось и оборудование работало исправно на протяжении длительного периода, следует изначально продумать полноценную систему охлаждения. Если речь идет о дизельных электростанциях, то охлаждение может быть жидкостным или воздушным.