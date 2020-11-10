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Система охлаждения генераторов: виды и особенности

Система охлаждения генераторов: виды и особенности

10 ноября 2020, 20:17
Фото: pixabay.com
Двигатель внутреннего сгорания, будучи элементом электостанции, работает в условиях крайне высоких температур, пропорционально увеличению количества оборотов коленвала нагреваются и все остальные компоненты.

Как следствие – расход масла также увеличивается, так как определенный его объем просто сгорает, повышается также трение деталей друг с другом, что может быстро привести к выходу станции из строя. Для того чтобы этого не случилось и оборудование работало исправно на протяжении длительного периода, следует изначально продумать полноценную систему охлаждения. Если речь идет о дизельных электростанциях, то охлаждение может быть жидкостным или воздушным.

Жидкостное охлаждения двигателя

Такое решение используется в случае, когда требуется отвести тепло путем взаимодействия со специальной жидкостью, которая постоянно циркулирует в системе. В качестве примера таковой можно привести тосол или антифриз.

Как долго работает станция

Если оборудование выступает в качестве основного источника питания, то лучше, если система охлаждения будет жидкостной. Собственно, это и делает ее особенно распространенной – ее универсальность. Данный вид охлаждения позволяет отводить тепло в больших объемах, вследствие чего прибор меньше греется, а значит, функционирует гораздо дольше (пример подобного оборудования).

Габариты дизель-генератора

Если установка данного типа охлаждается при помощи жидкости, то она отличается небольшими габаритами, а значит, и места занимает совсем немного.

Шумовые эффекты

Считается, что те станции, система охлаждения которых работает на тосоле или антифризе, издают лишь незначительный шум. Воздушная система охлаждения подразумевает присутствие довольно ощутимого шума в процессе эксплуатации. Сравнить его можно с работой системы охлаждения в ПК, но только в несколько десятков раз сильнее. Только так можно создать достаточный поток воздуха для того, чтобы полноценно отвести тепло.

Воздушное охлаждение двигателя

Такая система отводит излишек тепла от двигателя генератора с помощью воздушной среды.

Как долго может работать такая установка

Генератор данного типа, при условии наличия воздушного охлаждения лучше выбрать в качестве резервного электрогенератора до 10 киловатт. Использовать такие электростанции в качестве основного источника питания не стоит, так как работа их в этом случае продолжительной не будет точно. Такому оборудованию каждый 2-4 часа требуется полная остановка, которая позволила бы ему полностью остыть.

Габариты

Если установка охлаждается с помощью воздуха, как это делают генераторы Energo (Франция), то это сразу означает необходимость не только установить дополнительно систему вентиляции, но и обеспечить вокруг себя достаточное пространство. Эти сложности с лихвой компенсируются простотой транспортировки и эксплуатации, так как радиатор охлаждения в такой конструкции отсутствует.

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