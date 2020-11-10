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Прокуратура Омской области официально объявила о назначении орловчанина Хамошина

Прокуратура Омской области официально объявила о назначении орловчанина Хамошина

10 ноября 2020, 20:30
Фото: Прокуратура Омской области
На сайте областной прокуратуры появилась информация о новом первом заместителе прокурора: им стал Андрей Хамошин. Он служил в должности первого зампрокурора Орловской области.

На сайте областной прокуратуры в разделе «Руководство» в качестве первого заместителя прокурора теперь значится Андрей Хамошин. Накануне информация о том, что он перейдет в прокуратуру Омской области, появилась в орловских СМИ. Бывший перзам прокурора региона Лоренц переехал в Ставропольский край в конце 2019 года.

Андрей Хамошин работал в органах внутренних дел и налоговой полиции Орловской области. Начал свой путь в прокуратуре в должности следователя. В 2008 году его назначили заместителем прокурора Орловской области, в 2013 он стал первым заместителем прокурора этого региона.

Как говорится на сайте облпрокуратуры, на новую должность в Омской области он переведен приказом Генпрокурора РФ от 29 октября.

#Новости#Прокуратура#Назначение#Общество
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