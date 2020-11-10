Прокуратура Омской области официально объявила о назначении орловчанина Хамошина

На сайте областной прокуратуры в разделе «Руководство» в качестве первого заместителя прокурора теперь значится Андрей Хамошин. Накануне информация о том, что он перейдет в прокуратуру Омской области, появилась в орловских СМИ. Бывший перзам прокурора региона Лоренц переехал в Ставропольский край в конце 2019 года.
Андрей Хамошин работал в органах внутренних дел и налоговой полиции Орловской области. Начал свой путь в прокуратуре в должности следователя. В 2008 году его назначили заместителем прокурора Орловской области, в 2013 он стал первым заместителем прокурора этого региона.
Как говорится на сайте облпрокуратуры, на новую должность в Омской области он переведен приказом Генпрокурора РФ от 29 октября.