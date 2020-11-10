Появились первые эскизы стелы «Город трудовой доблести» в Омске

Член правления регионального отделения Союза дизайнеров России Игорь Вахитов предложил сразу несколько идей. В одном из проектов по задумке архитектора трудовую славу омичей олицетворяет колонна высотой 40 м, а акценты из гранита подчеркивают ее твердость и долговечность.
Автор памятника «Подвигу омских медицинских работников» в парке имени 30 лет Победы Виталий Шевченко предложил свое видение стелы. Он уверен, что новый объект должен гармонировать с уже существующим мемориалом «Труженики тыла».
«В своем проекте я предлагаю выполнить ее из белого мрамора и расположить в центре блоков с бронзовыми барельефами и прожекторами», — прокомментировал Виталий Шевченко.
В Омске с целью помочь авторам правильно оформить заявку и подготовить проработанные эскизы для участия во всероссийском конкурсе на базе Центра компетенций по вопросам городской среды создали экспертный совет, в состав которого вошли представители профессионального сообщества. Совет возглавляет директор омского Центра компетенций по вопросам городской среды Алексей Сокин.
Напомним, Омск стал одним из городов России, которому было присвоено звание «Город трудовой доблести». В связи с этим в каждом городе должен появиться памятный знак, и омские архитекторы предлагают свои варианты. Заявки будут приниматься до 25 ноября 2020 года, итоги конкурса огласят 25 декабря 2020 года.
По всем вопросам можно обратиться в Центр компетенций по вопросам городской среды по тел.: 28-23-58, 8-913-628-23-58 или по эл. почте: stela_55@bk.ru.