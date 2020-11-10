Появились первые эскизы стелы «Город трудовой доблести» в Омске

Напомним, Омск стал одним из городов России, которому было присвоено звание «Город трудовой доблести». В связи с этим в каждом городе должен появиться памятный знак, и омские архитекторы предлагают свои варианты. Заявки будут приниматься до 25 ноября 2020 года, итоги конкурса огласят 25 декабря 2020 года.