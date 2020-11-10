Озвучены ранее неизвестные коварные симптомы COVID-19

Диарея, потеря аппетита, тошнота и рвота — все это может говорить не только о некачественном питании, но и о заражении коронавирусом. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Gastroenterology, проблемы с пищеварением возникали у 31.9% пациентов с коронавирусом. Четверть пациентов жаловались на потерю аппетита, столько же отмечали у себя рвоту и тошноту, еще 12% пациентов страдали от поноса. Ранее считалось, что эти симптомы сопутствуют «бессимптомному» течению вируса.