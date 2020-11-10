Озвучены ранее неизвестные коварные симптомы COVID-19

В мире говорят о первых и очевидных симптомах коронавируса: высокая температура, одышка и затрудненное дыхание, кашель и потеря обоняния. Однако теперь вирус более опасен, потому как у него появились новые и малоизученные симптомы. Перечень симптомов опубликовал Центр по контролю и профилактике заболеваний США.
Как сообщает портал Newstracker.ru, часть из этих симптомов практически всегда сопровождают болезнь, но некоторые из них проявляются редко. Но в любом случае, все эти симптомы связаны с COVID-19.
Нестерпимая головная боль
Пронзительная головная боль является симптомом многих заболеваний, в том числе она может говорит и об обезвоживании организма. Ученые же уверяют, что сильная мигрень может указывать на развитие коронавируса.
В этом случае, по словам доктора Лизы Локерд Марагакис из Университета Джонса Хопкинса, при заражении COVID-19 головная боль может нарастать в течение 5-7 дней. Самое страшное, что эта боль наверняка будет сопровождаться остальными симптомами болезни. В этом случае следует незамедлительно обратиться к врачу.
Желудочно-кишечные проблемы
Диарея, потеря аппетита, тошнота и рвота — все это может говорить не только о некачественном питании, но и о заражении коронавирусом. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Gastroenterology, проблемы с пищеварением возникали у 31.9% пациентов с коронавирусом. Четверть пациентов жаловались на потерю аппетита, столько же отмечали у себя рвоту и тошноту, еще 12% пациентов страдали от поноса. Ранее считалось, что эти симптомы сопутствуют «бессимптомному» течению вируса.
Дрожь и озноб
Эти симптомы — верные спутники любого вирусного заболевания, и коронавирус — не исключение. Лихорадка при коронавирусе появляется из-за того, что организм борется с инфекцией, температура тела повышается в надежде уничтожить вирус высокой температурой, что и приводит к ознобу и дрожи в теле.
Сыпь и крапивница
Самые наглядные и самые неочевидные симптомы COVID-19 — сыпь, покраснение, крапивница и зуд. Врачи даже выделили отдельный симптом — «ковидные пальцы» — раздраженную и шелушащуюся кожу вокруг ногтей на пальцах ног.
Доктора Эстер Фриман из Общеклинической больницы штата Массачусетс поясняет, что сыпь часто присутствует как проявление различных вирусов, однако в случае с коронавирусом такой симптом проявляется в редких случаях, но забывать о нем не следует.
Головокружение и обморок
Как и с головной болью, эти симптомы указывают на острое обезвоживание организма. У пациентов более старшего возраста они могут говорить о сопутствующих заболеваниях, например, диабете или гипертонии. Теперь же медики объявили, что головокружение и тошнота могут свидетельствовать о попавшем в организм коронавирусе.
«При многих заболеваниях симптомы людей пожилого возраста могут отличаться от симптомов тех же заболеваний у более молодых пациентов. Такую же тенденцию мы наблюдаем с COVID-19», — говорит доктор Камилла Вон из Университета Эмори.
Специалисты называют эти симптомы одними из самых опасных, так как человек, потерявший ориентацию в пространстве, может получить серьезные травмы.
Спутанность сознания
Наиболее опасный симптом коронавируса — спутанное сознание. Даже единичный случай потери ориентации во времени и пространстве свидетельствует о заражении коронавирусом. В этом случае необходимо обратиться к специалистам за помощью.
По данным исследования, опубликованного в New England Journal of Medicine, у 26 пациентов из 40 с подтвержденным диагнозом COVID-19 отмечалось спутанное сознание.