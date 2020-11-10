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Омский зоопарк закрылся из-за COVID-19

Омский зоопарк закрылся из-за COVID-19

10 ноября 2020, 16:04
Фото: vk.com/zoopark_omck
Пока учреждение закрывается на неделю. Информация появилась в официальной группе зоопарка «Детского ЭкоЦентра».

Печальная новость появилась в сообществе «Омский зоопарк». «Как мы и опасались, приходится делать это снова. С завтрашнего дня зоопарк прекращает принимать посетителей», - рассказали накануне, 9 ноября, сотрудники.

Пока учреждение решили закрыть на неделю, до 16 ноября. «Полагаем, объяснять причины никому не надо», - отметили авторы поста.

Омичам пообещали, что их вновь позовут в гости, когда это станет возможным. Напомним, зоопарк открылся после карантина, вызванного первой волной COVID-19, в середине августа. «Мы ждали. Боимся поверить, но, кажется, нам можно начинать работать!», - написали тогда представители учреждения.

#Новости#Животные#Зоопарк#Коронавирус COVID-19#Общество
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