Омский зоопарк закрылся из-за COVID-19

Печальная новость появилась в сообществе «Омский зоопарк». «Как мы и опасались, приходится делать это снова. С завтрашнего дня зоопарк прекращает принимать посетителей», - рассказали накануне, 9 ноября, сотрудники.
Пока учреждение решили закрыть на неделю, до 16 ноября. «Полагаем, объяснять причины никому не надо», - отметили авторы поста.
Омичам пообещали, что их вновь позовут в гости, когда это станет возможным. Напомним, зоопарк открылся после карантина, вызванного первой волной COVID-19, в середине августа. «Мы ждали. Боимся поверить, но, кажется, нам можно начинать работать!», - написали тогда представители учреждения.