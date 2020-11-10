Омский зоопарк закрылся из-за COVID-19

Омичам пообещали, что их вновь позовут в гости, когда это станет возможным. Напомним, зоопарк открылся после карантина, вызванного первой волной COVID-19, в середине августа. «Мы ждали. Боимся поверить, но, кажется, нам можно начинать работать!», - написали тогда представители учреждения.