Омский подросток угнал у соседки «брошенный» автомобиль

В отдел полиции по Полтавскому району обратилась жительница Омска с сообщением, что со двора ее дома, расположенного в селе Щегловка, пропал автомобиль ВАЗ-21053. Полицейские приехали на место происшествия и выяснили, что автомобиль долгое время стоял там без аккумулятора. 1 ноября, когда она приезжала туда в последний раз, автомобиль был на месте.