Город55
ГлавноеВсе новости
Омский подросток угнал у соседки «брошенный» автомобиль

Омский подросток угнал у соседки «брошенный» автомобиль

10 ноября 2020, 14:04
Фото: Медиахолдинг1Mi
Молодой человек решил, что машина является брошенной, поэтому угнал ее с помощью собственного аккумулятора, сообщает УМВД России по Омской области.

В отдел полиции по Полтавскому району обратилась жительница Омска с сообщением, что со двора ее дома, расположенного в селе Щегловка, пропал автомобиль ВАЗ-21053. Полицейские приехали на место происшествия и выяснили, что автомобиль долгое время стоял там без аккумулятора. 1 ноября, когда она приезжала туда в последний раз, автомобиль был на месте.

Ориентировку на автомобиль разослали наружным службам полиции. Вскоре автомобиль нашли в одном из дворов села Еремеевка, которое находится по соседству. Хозяева дома рассказали, что машину пригнал 16-летний родственник, живущий в Щегловке.

Полицейские выяснили, что подросток воспользовался тем, что хозяйки не было дома, проник во двор и поставил аккумулятор, после чего соединил провода и угнал автомобиль. В дальнейшем он планировал использовать машину для своих нужд, поскольку решил, что она брошенная. Ранее парень не был судимым. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

#Новости#Подросток#Кража#Полиция#Происшествия#Омск сегодня
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57