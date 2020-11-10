Омский подросток угнал у соседки «брошенный» автомобиль

В отдел полиции по Полтавскому району обратилась жительница Омска с сообщением, что со двора ее дома, расположенного в селе Щегловка, пропал автомобиль ВАЗ-21053. Полицейские приехали на место происшествия и выяснили, что автомобиль долгое время стоял там без аккумулятора. 1 ноября, когда она приезжала туда в последний раз, автомобиль был на месте.
Ориентировку на автомобиль разослали наружным службам полиции. Вскоре автомобиль нашли в одном из дворов села Еремеевка, которое находится по соседству. Хозяева дома рассказали, что машину пригнал 16-летний родственник, живущий в Щегловке.
Полицейские выяснили, что подросток воспользовался тем, что хозяйки не было дома, проник во двор и поставил аккумулятор, после чего соединил провода и угнал автомобиль. В дальнейшем он планировал использовать машину для своих нужд, поскольку решил, что она брошенная. Ранее парень не был судимым. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».