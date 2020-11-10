Омских школьников начали штрафовать за прогулки без родителей

"Мы понимаем, что, если ребенок находится в общественном месте совместно со своим родителем, во-первых, возрастает вероятность, что ребенок будет соблюдать масочный режим. Второе - родители работают, и у них не так много времени, чтобы пойти с ребенком в общественное место. Третье - это уникальная возможность провести родителям время вместе с детьми", - рассказала Груздева.