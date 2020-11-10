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Омских школьников начали штрафовать за прогулки без родителей

Омских школьников начали штрафовать за прогулки без родителей

10 ноября 2020, 11:05
Фото: Медиахолдинг1Mi
Специалисты минобразования и министерства региональной безопасности Омской области рассказали, как повлияли ограничения на поведение несовершеннолетних во время «коронавирусных» каникул. Напомним, до 16 ноября школьникам запрещено появляться в общественных местах без родителей.

Заместитель министра образования Омской области Оксана Груздева отметила, что детей перевели на дистанционную систему обучения, чтобы они не распространяли инфекцию. В связи с этим им теперь нельзя появляться в общественных местах без родителей.

"Мы понимаем, что, если ребенок находится в общественном месте совместно со своим родителем, во-первых, возрастает вероятность, что ребенок будет соблюдать масочный режим. Второе - родители работают, и у них не так много времени, чтобы пойти с ребенком в общественное место. Третье - это уникальная возможность провести родителям время вместе с детьми", - рассказала Груздева.

При этом не все соблюдают это ограничение. Если ребенку меньше 16 лет и его заметят одного в общественном месте, ему и его родителям придется общаться с полицией. Если инцидент повторится, родителей накажут за неисполнение родительских обязанностей.

Детям старше 16 лет грозит штраф. Полиция уже составила 324 протокола на несовершеннолетних, из них 60 подростков нарвались на штраф.

Начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами министерства региональной безопасности Омской области Юрий Чистяков добавил, что в торговых центрах, где ранее зачастую можно было заметить школьников, нашли всего два нарушителя. Их оштрафовали. В остальных случаях со школьниками проводились беседы, до штрафов дело пока не дошло.

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