Омские врачи отказались госпитализировать тяжелобольного пенсионера

«Было принято решение госпитализировать пациента сегодня днем, места в кадиодиспансере есть, все необходимые препараты и человеческие ресурсы тоже, — рассказали в региональном Минздраве. — Вся необходимая помощь будет оказана. В данный момент скорая уже находится у подъезда».