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Омские врачи отказались госпитализировать тяжелобольного пенсионера

Омские врачи отказались госпитализировать тяжелобольного пенсионера

10 ноября 2020, 09:36
Фото: Медиахолдинг1Mi
В паблике «Инцидент Омск» омичка сообщила, что ее отца никак не могут увезти в больницу из-за нехватки мест.

Накануне в паблике «Инцидент Омск» появилась очередная жалоба на систему здравоохранения в регионе. По словам автора поста Елены Решетниковой, ее отец болеет уже несколько месяцев — с мая.

Врачи поставили ему серьезный диагноз. У пациента нашли дилатационную кардиомиопатию, выраженную недостаточность митрального клапана, выраженную недостаточность трикуспидального клапана, гидроторакс, кардиальную астму и асцит.

На прошлой неделе родные вызвали ему скорую помощь, которая приехала через восемь часов ожидания. Медики отказались госпитализировать 69-летнего омича из-за нехватки мест в больницах.

Вчера пенсионера отвели на прием к платному кардиологу, который посоветовал срочно вызывать скорую помощь и ехать в больницу. Однако врачи скорой снова развели руками, поскольку мест в больницах все еще нет.

«Человек задыхается, мы не знаем, как помочь, — написала Елена. — Скорая дает нам такие ответы».

В пресс-службе Минздрава Омской области Городу55 рассказали, что специалист ведомства поговорил с супругой пациента. Во время разговора удалось выяснить основной диагноз, давность болезни, список принимаемых препаратов и другую необходимую информацию.

«Было принято решение госпитализировать пациента сегодня днем, места в кадиодиспансере есть, все необходимые препараты и человеческие ресурсы тоже, — рассказали в региональном Минздраве. — Вся необходимая помощь будет оказана. В данный момент скорая уже находится у подъезда».

#Новости#Соцсети#Больница#Омск сегодня#Общество
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