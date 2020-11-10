Омские учителя стали чаще болеть коронавирусом

Несмотря на то, то дети болеют кронавирусом редко и в легкой форме, они являются переносчиками заболевания. В результате в группе риска оказываются как близкие ребенка, так и школьные педагоги. Поскольку инкубационный период COVID-19 составляет две недели, школьников решили отправить на каникулы именно та такой срок. Это должно уменьшить риск заболеваемости.