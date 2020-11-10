Омские учителя стали чаще болеть коронавирусом

Сегодня, 10 ноября, в «Доме журналистов» прошла пресс-конференция, посвященная соблюдению масочного режима и ограничительных мер в Омской области. Как рассказала заместитель министра образования Омской области Оксана Груздева, решение о продлении каникул для школьников было связано с попыткой снизить рост заболеваемости среди детей и взрослых.
Несмотря на то, то дети болеют кронавирусом редко и в легкой форме, они являются переносчиками заболевания. В результате в группе риска оказываются как близкие ребенка, так и школьные педагоги. Поскольку инкубационный период COVID-19 составляет две недели, школьников решили отправить на каникулы именно та такой срок. Это должно уменьшить риск заболеваемости.
«За месяц количество детей, заболевших коронавирусом, в процентном соотношении не изменилось. По состоянию на 9 ноября, количество больных детей составляет 0.02% от общего количества обучающихся, — рассказала Оксана Груздева. — При этом количество зараженных педагогов стало больше. Если на 15 октября их было 0.14%, то на 9 ноября их уже 0.26% от общего числа педагогов».