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Омские учителя стали чаще болеть коронавирусом

Омские учителя стали чаще болеть коронавирусом

10 ноября 2020, 11:17
Фото: Медиахолдинг1Mi
Чуть менее, чем за месяц увеличение доли зараженных педагогов составило 0.12%.

Сегодня, 10 ноября, в «Доме журналистов» прошла пресс-конференция, посвященная соблюдению масочного режима и ограничительных мер в Омской области. Как рассказала заместитель министра образования Омской области Оксана Груздева, решение о продлении каникул для школьников было связано с попыткой снизить рост заболеваемости среди детей и взрослых.

Несмотря на то, то дети болеют кронавирусом редко и в легкой форме, они являются переносчиками заболевания. В результате в группе риска оказываются как близкие ребенка, так и школьные педагоги. Поскольку инкубационный период COVID-19 составляет две недели, школьников решили отправить на каникулы именно та такой срок. Это должно уменьшить риск заболеваемости.

«За месяц количество детей, заболевших коронавирусом, в процентном соотношении не изменилось. По состоянию на 9 ноября, количество больных детей составляет 0.02% от общего количества обучающихся, — рассказала Оксана Груздева. — При этом количество зараженных педагогов стало больше. Если на 15 октября их было 0.14%, то на 9 ноября их уже 0.26% от общего числа педагогов».

#Новости#Школьники#Коронавирус COVID-19#Дети#Общество#Омск сегодня
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