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Омские рентгенологи предупредили о страшных последствиях злоупотребления КТ

Омские рентгенологи предупредили о страшных последствиях злоупотребления КТ

10 ноября 2020, 19:35
Фото: «Город55»
«Увлечение» компьютерной томографией может привести к онкологии. Об этом рассказала главный специалист по лучевой диагностике неотложных состояний регионального Минздрава, заведующая отделением лучевой диагностики БСМП № 1 Галина Доровских.

Как подчеркнула Галина Доровских, во время компьютерной томограммы обследуемый получает серьезную дозу рентгеновского излучения: от 3 до 5 миллизивертов. При обычной рентгенограмме, к примеру, речь о дозе всего в 0,04 миллизиверта.

«Вот почему злоупотреблять с этой диагностикой нельзя, и проводить КТ нужно только по показаниям врача. В противном случае это может способствовать развитию рака», — предупреждает рентгенолог.

По словам Галины Доровских, во время пандемии коронавируса медики пришли к выводу, что в первые дни заболевания проведение КТ неоправданно.

«Изменения, которые мы видим в легких, в основном появляются на шестой — одиннадцатый день», — подчеркивает эксперт.

Показаниями для проведения КТ являются повышенная температура, одышка, низкий уровень кислорода в крови, кашель, продолжительная лихорадка. Если же у пациента отмечается легкое течение COVID-19, проведение томографии можно рассматривать как неоправданный риск.

Как отмечает Галина Доровских, определить коронавирус можно методом ПЦР. А КТ лишь помогает установить тяжесть заболевания и ответить на вопрос об эффективности назначенного лечения. Также эксперт не советует спешить на КТ и сразу после выздоровления: если поражение легких было более 50%, контрольная диагностика будет актуальной лишь через три месяца.

А вот пациентам с сопутствующими заболеваниями и тем, кто находится в группе риска по возрасту, томограмму пройти необходимо.

#Новости#Врач#Медицина#Коронавирус COVID-19#Общество
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