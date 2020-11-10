Омские рентгенологи предупредили о страшных последствиях злоупотребления КТ

Как отмечает Галина Доровских, определить коронавирус можно методом ПЦР. А КТ лишь помогает установить тяжесть заболевания и ответить на вопрос об эффективности назначенного лечения. Также эксперт не советует спешить на КТ и сразу после выздоровления: если поражение легких было более 50%, контрольная диагностика будет актуальной лишь через три месяца.