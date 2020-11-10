Омские рентгенологи предупредили о страшных последствиях злоупотребления КТ

Как подчеркнула Галина Доровских, во время компьютерной томограммы обследуемый получает серьезную дозу рентгеновского излучения: от 3 до 5 миллизивертов. При обычной рентгенограмме, к примеру, речь о дозе всего в 0,04 миллизиверта.
«Вот почему злоупотреблять с этой диагностикой нельзя, и проводить КТ нужно только по показаниям врача. В противном случае это может способствовать развитию рака», — предупреждает рентгенолог.
По словам Галины Доровских, во время пандемии коронавируса медики пришли к выводу, что в первые дни заболевания проведение КТ неоправданно.
«Изменения, которые мы видим в легких, в основном появляются на шестой — одиннадцатый день», — подчеркивает эксперт.
Показаниями для проведения КТ являются повышенная температура, одышка, низкий уровень кислорода в крови, кашель, продолжительная лихорадка. Если же у пациента отмечается легкое течение COVID-19, проведение томографии можно рассматривать как неоправданный риск.
Как отмечает Галина Доровских, определить коронавирус можно методом ПЦР. А КТ лишь помогает установить тяжесть заболевания и ответить на вопрос об эффективности назначенного лечения. Также эксперт не советует спешить на КТ и сразу после выздоровления: если поражение легких было более 50%, контрольная диагностика будет актуальной лишь через три месяца.
А вот пациентам с сопутствующими заболеваниями и тем, кто находится в группе риска по возрасту, томограмму пройти необходимо.