Омская больница закупает 275 тонн жидкого кислорода

В ноябре 2019 года на сайте госзакупок также была опубликована информация об электронном аукционе, касающемся предстоящей поставки 30 тонн жидкого медицинского кислорода для ГКБ 11. Судя по условиям, речь шла о жидком кислороде на весь 2020 год. Также удалось найти информацию о февральском аукционе: там речь идет о 10 тоннах.