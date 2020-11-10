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Омская больница закупает 275 тонн жидкого кислорода

Омская больница закупает 275 тонн жидкого кислорода

10 ноября 2020, 21:06
Фото: Медиахолдинг1Mi
Опубликован аукцион на поставку жидкого медицинского кислорода для ГКБ №11. Информация появилась на сайте госзакупок.

Главное управление контрактной системы Омской области опубликовало информацию об электронном аукционе. Городской клинической больнице №11 требуется 274,5 тонн жидкого медицинского кислорода. Начальная цена контракта - 4 392 000 рублей.

Как говорится в условиях заказчика, поставка должна осуществляться с 1 января по 25 декабря 2021 года ежемесячно партиями не более 7 тонн и не чаще трех раз в месяц.

Аукцион на поставку жидкого медицинского кислорода для ГКБ 11 публиковался в июне текущего года. Тогда медучреждению требовалось 35 тонн, которые необходимо было поставить до 25 декабря 2020 года.

В ноябре 2019 года на сайте госзакупок также была опубликована информация об электронном аукционе, касающемся предстоящей поставки 30 тонн жидкого медицинского кислорода для ГКБ 11. Судя по условиям, речь шла о жидком кислороде на весь 2020 год. Также удалось найти информацию о февральском аукционе: там речь идет о 10 тоннах.

Городская клиническая №11 в настоящее время занимается лечением пациентов с коронавирусом. Во время первой волны ее перевели под «ковид» еще в марте.

#Новости#Минздрав#Больница#Общество
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