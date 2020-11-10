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Омичку избавили от мучительных головных болей с помощью уникальной операции

Омичку избавили от мучительных головных болей с помощью уникальной операции

10 ноября 2020, 20:49
Фото: Минздрав Омской области
Заведующий отделением нейрохирургии БСМП-1 Ярослав Шестериков совместно с новосибирскими коллегами удалил молодой пациентке аневризму. Подробности сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Как рассказал Ярослав Шестериков, женщину долгие годы мучили головные боли. Она проходила обследования, лечилась у невролога, но безрезультатно.

«На последнем МРТ мы все же обнаружили у нее аневризму сонной артерии. Она и была причиной недуга. Аневризма - это бомба замедленного действия. Она может лопнуть в любую минуту. Случится кровоизлияние в мозг, человек может погибнуть или остаться инвалидом. Мы же, в данном случае, предотвратили эту катастрофу», - поделился врач-нейрохирург.

Такие операции – не редкость, но чаще всего их выполняют в рамках оказания неотложной помощи, когда в стационар поступает пациент с геморрагическим инсультом. Опасность патологии в том, что ее сложно диагностировать.

Омичке предлагали провести плановую операцию в Новосибирске, но она предпочла остаться дома и доверить жизнь омским врачам. Участие в операции принимали медики из Федерального нейрохирургического центра Новосибирска.

«Чтобы подобраться к поврежденному участку артерии, нам пришлось делать трепанацию черепа. Операция была достаточно сложная, прошла она успешно. Женщина чувствует себя хорошо. Из реанимации мы уже перевели ее в палату», - добавил Шестериков.

Фото: Минздрав Омской области

Омские нейрохирурги в основном оперируют эту патологию открытым способом, при котором поврежденный участок артерии ограничивают специальными клипсами. Однако инсульт молодеет, пациентов с подобными заболеваниями становится все больше. Использование закрытого метода с применением ангиографа позволяет снизить риск осложнений и сократить время реабилитации. Метод является малоинвазивным.

Врачи омской БСМП-1 проходят обучение и стажировку в институте имени Е.Н. Мешалкина в Новосибирске. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» БСМП-1 получит новый ангиографический комплекс, на котором врачи смогут проводить высокотехнологичные вмешательства и на головном мозге.

#Новости#Минздрав#Операция#Медицина#Общество
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