Омичку избавили от мучительных головных болей с помощью уникальной операции

«На последнем МРТ мы все же обнаружили у нее аневризму сонной артерии. Она и была причиной недуга. Аневризма - это бомба замедленного действия. Она может лопнуть в любую минуту. Случится кровоизлияние в мозг, человек может погибнуть или остаться инвалидом. Мы же, в данном случае, предотвратили эту катастрофу», - поделился врач-нейрохирург.