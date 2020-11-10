Город55
ГлавноеВсе новости
Омичка отказалась от женской идентичности ради денег

Омичка отказалась от женской идентичности ради денег

10 ноября 2020, 19:17
Фото: Pixabay
Рассматривается дело 27-летней женщины, которая зарегистрировалась «ВКонтакте» под мужским именем и вступила в любовную переписку со сверстницей. Об этом рассказали в пресс-службе Кировского райсуда.

Обман продолжился и при личных встречах: чтобы ввести «возлюбленную» в заблуждение, девушка перебинтовывала грудь, прятала волосы, одевалась и вела себя как мужчина.

Злоумышленница жаловалась знакомой на свою «трудную» жизненную ситуацию, предстоящую операцию и посыпавшиеся отовсюду штрафы. Чтобы исправить положение, сердобольная жертва обмана вручила «любимому» 50 тысяч на карманные расходы и дала 180 тысяч на выдуманное медицинское вмешательство. Также влюбленная омичка не жалела подарков: благодаря ей мошенница обзавелась золотым браслетом и мобильным телефоном. Ради такой щедрости девушке пришлось влезть в кредиты.

Спустя два месяца предполагаемый мужчина не выдержал: тайное стало явным. Обманутая омичка обратилась в полицию. Судебное заседание по запутанному делу пройдет на этой неделе.

#Новости#Мошенничество#Суд#Общество
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57