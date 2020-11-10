Омичка отказалась от женской идентичности ради денег

Злоумышленница жаловалась знакомой на свою «трудную» жизненную ситуацию, предстоящую операцию и посыпавшиеся отовсюду штрафы. Чтобы исправить положение, сердобольная жертва обмана вручила «любимому» 50 тысяч на карманные расходы и дала 180 тысяч на выдуманное медицинское вмешательство. Также влюбленная омичка не жалела подарков: благодаря ей мошенница обзавелась золотым браслетом и мобильным телефоном. Ради такой щедрости девушке пришлось влезть в кредиты.