Омичи стали чаще носить маски в общественном транспорте

Сегодня, 10 ноября, в «Доме журналистов» прошла пресс-конференция, посвященная соблюдению масочного режима и ограничительных мер в Омской области. Во время нее начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами Министерства региональной безопасности Юрий Чистяков рассказал о ситуации с использованием масок в общественном транспорте.
По его словам, за минувшую неделю специалисты из Роспотребнадзора, мэрии и полиции проверили более 880 транспортных средств. Было зафиксировано 13 нарушений, из которых девять — в районах Омской области.
«Ситуация в целом потихоньку улучшается. Не хочу опережать события, но проверки показывают, что нарушений становится меньше. Потому что теперь ответственность ложится на перевозчиков, — рассказал Юрий Чистяков. — Если раньше были наказаны 186 водителей, то сейчас редко можно встретить водителя без маски. Также у кондукторов есть запас масок для омичей, чтобы можно было избежать конфликтных ситуаций».