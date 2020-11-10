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Омичи стали чаще носить маски в общественном транспорте

Омичи стали чаще носить маски в общественном транспорте

10 ноября 2020, 13:04
Фото: Медиахолдинг1Mi
За прошедшую неделю специалисты зафиксировали 13 нарушений масочного режим в транспорте. Девять из них — в муниципальных районах.

Сегодня, 10 ноября, в «Доме журналистов» прошла пресс-конференция, посвященная соблюдению масочного режима и ограничительных мер в Омской области. Во время нее начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами Министерства региональной безопасности Юрий Чистяков рассказал о ситуации с использованием масок в общественном транспорте.

По его словам, за минувшую неделю специалисты из Роспотребнадзора, мэрии и полиции проверили более 880 транспортных средств. Было зафиксировано 13 нарушений, из которых девять — в районах Омской области.

«Ситуация в целом потихоньку улучшается. Не хочу опережать события, но проверки показывают, что нарушений становится меньше. Потому что теперь ответственность ложится на перевозчиков, — рассказал Юрий Чистяков. — Если раньше были наказаны 186 водителей, то сейчас редко можно встретить водителя без маски. Также у кондукторов есть запас масок для омичей, чтобы можно было избежать конфликтных ситуаций».

#Новости#Транспорт#Коронавирус COVID-19#Общество#Омск сегодня
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