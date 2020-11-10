Омичи стали чаще носить маски в общественном транспорте

«Ситуация в целом потихоньку улучшается. Не хочу опережать события, но проверки показывают, что нарушений становится меньше. Потому что теперь ответственность ложится на перевозчиков, — рассказал Юрий Чистяков. — Если раньше были наказаны 186 водителей, то сейчас редко можно встретить водителя без маски. Также у кондукторов есть запас масок для омичей, чтобы можно было избежать конфликтных ситуаций».