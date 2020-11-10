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Омичей удивили неработающие в городе светофоры

Омичей удивили неработающие в городе светофоры

10 ноября 2020, 08:46
Фото: Аварийный Омск
В паблике «Ававрийный Омск» горожане обсудили, почему не работают новые светофоры.

Накануне, 9 ноября, в паблике «Аварийный Омск» появилась жалоба от жителей Порт-Артура. По словам автора поста, около двух месяцев назад в микрорайоне появился новый светофор. Светофорный объект установили на пересечении улиц 1-я Трамвайная и 4-я Марьяновская. Однако до сих пор его не включили.

«Подключить [светофор] видимо забыли, — недоумевает автор поста. — А может для красоты просто [стоит]».

В комментариях горожане поделились своими наблюдениями. Они написали, что светофоры включают только через полгода после установки. Также омичи рассказали, что аналогичная история со светофором наблюдается на перекрестке улиц Звездова и Декабристов, Ватутина и Дианова, а также на улицах Заозероной, Гашека и Космическом проспекте.

#Новости#Соцсети#Светофор#Омск сегодня#Общество
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