Омичей удивили неработающие в городе светофоры

В комментариях горожане поделились своими наблюдениями. Они написали, что светофоры включают только через полгода после установки. Также омичи рассказали, что аналогичная история со светофором наблюдается на перекрестке улиц Звездова и Декабристов, Ватутина и Дианова, а также на улицах Заозероной, Гашека и Космическом проспекте.