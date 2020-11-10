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Омич похитил любимое существо своего врага из-за старого долга

Омич похитил любимое существо своего врага из-за старого долга

10 ноября 2020, 16:50
Фото: Медиахолдинг 1MI
Конфликт с неожиданным финалом произошел в Русско-Полянском районе. Детали сообщили в пресс-службе омской полиции.

Возбуждено уголовное дело по факту хищения животного. В тот день 38-летний потерпевший приехал к знакомому на лошади, захватив с собой жеребенка. У мужчин завязался разговор, в это время подошли трое нетрезвых сельчан. Начался конфликт, владельца жеребенка избили. Чтобы спастись, мужчина вскочил на лошадь и вознамерился сбежать.

В этот момент один из агрессоров схватил за поводья жеребенка и заявил, что забирает его себе. Злоумышленник вспомнил давнюю историю: когда-то потерпевший работал пастухом и потерял на выпасе жеребенка, принадлежавшего родственнику нападавшего. В день конфликта он решил присвоить себе чужое животное, рассудив, что таким образом забирает «должок» - хотя потерянный ранее жеребенок ему не принадлежал.

Теперь сельчанину грозит до четырех лет заключения за грабеж. Решается вопрос о привлечении других участников потасовки к административной ответственности.

#Новости#Полиция#Кража#Общество
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