Омич похитил любимое существо своего врага из-за старого долга

Возбуждено уголовное дело по факту хищения животного. В тот день 38-летний потерпевший приехал к знакомому на лошади, захватив с собой жеребенка. У мужчин завязался разговор, в это время подошли трое нетрезвых сельчан. Начался конфликт, владельца жеребенка избили. Чтобы спастись, мужчина вскочил на лошадь и вознамерился сбежать.
В этот момент один из агрессоров схватил за поводья жеребенка и заявил, что забирает его себе. Злоумышленник вспомнил давнюю историю: когда-то потерпевший работал пастухом и потерял на выпасе жеребенка, принадлежавшего родственнику нападавшего. В день конфликта он решил присвоить себе чужое животное, рассудив, что таким образом забирает «должок» - хотя потерянный ранее жеребенок ему не принадлежал.
Теперь сельчанину грозит до четырех лет заключения за грабеж. Решается вопрос о привлечении других участников потасовки к административной ответственности.