Омич похитил любимое существо своего врага из-за старого долга

В этот момент один из агрессоров схватил за поводья жеребенка и заявил, что забирает его себе. Злоумышленник вспомнил давнюю историю: когда-то потерпевший работал пастухом и потерял на выпасе жеребенка, принадлежавшего родственнику нападавшего. В день конфликта он решил присвоить себе чужое животное, рассудив, что таким образом забирает «должок» - хотя потерянный ранее жеребенок ему не принадлежал.