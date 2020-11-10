На омском предприятии создали эталонный участок в рамках нацпроекта

Сегодня на заводе по производству электрощитового оборудования ПО «ВЭЛТА» подвели первые итоги после трех месяцев реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Он реализуется с целью повышения конкурентоспособности российских товаров и услуг, создавая культуру высокой производительности и эффективности среди работников организаций.
Как пояснил первый заместитель министра экономики Омской области Денис Кушнер, национальный проект в регионе реализуется с 2020 года по особому поручению главы региона Александра Буркова.
«Омская область включились достаточно активно. Видим интерес со стороны предприятий. Сегодня мы находимся на территории динамично развивающегося завода. За девять месяцев текущего года предприятие увеличило объем налоговых поступлений на 70%. Есть потребность в дальнейшем развитии, поэтому компания стала участником национального проекта», — поделился Денис Кушнер.
Производственное объединение «ВЭЛТА» подключилось к реализации национального проекта в июне: для этого было заключено соглашение о взаимодействии с Министерством экономики Омской области. Технологии бережливого производства на предприятии внедряются в рамках нацпроекта под управлением Федерального центра компетенций (ФЦК).
Как рассказал руководитель проекта ФЦК Александр Трифонов, был создан эталонный участок, который в дальнейшем будет тиражироваться на производство в целом. При создании участка учитывалось, какие характеристики производственного процесса подлежат улучшению. Так, по словам Александра Трифонова, анализ показал необходимость сократить временные потери.
Как добавил инженер системы менеджмента качества ПО «ВЭЛТА» Игорь Клюев, стояли задачи повышения производительности труда, минимизации потерь и повышения качества продукции.
«Мы взяли поток, который охватывает практически все производство. За первые три месяца удалось снизить влияние потерь на производственный процесс на 7%, то есть мы снизили время протекания процессов», — пояснил представитель предприятия.
Совместно с экспертами ФЦК производственное объединение продолжит работу по внедрению технологий бережливого производства. На следующем этапе предстоит создать поток-образец, в который входит эталонный участок. В результате нововведений на предприятии планируют увеличить объемы выпуска продукции.
Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» был утвержден майским указом Владимира Путина в 2018 году. Он призван создать благотворные условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Для успешной реализации этих задач Правительство РФ разработало комплекс мер господдержки бизнеса.
В частности, речь идет о финансовом стимулировании, поддержке занятости и экспертной помощи в части оптимизации процессов производства. Эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда и региональные органы власти помогают предприятиям внедрять культуру бережливого производства.
Омская область приступила к реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» с текущего года. Предполагается, что к 2024 году к участию в нацпроекте присоединятся как минимум 84 предприятия региона. Для этого нужно подать заявку на сайте Федерального центра компетенций.