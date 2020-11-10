На омском предприятии создали эталонный участок в рамках нацпроекта

Омская область приступила к реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» с текущего года. Предполагается, что к 2024 году к участию в нацпроекте присоединятся как минимум 84 предприятия региона. Для этого нужно подать заявку на сайте Федерального центра компетенций.