На бульваре Мартынова в Омске сняли дырявые доски

За исправление ошибок предыдущего подрядчика взялась компания «Олимп». Рабочие планирую заменить террасную доску на новую палубную доску из натурального дерева с обрешеткой из бруса хвойных пород. Материалы уже привезли в Омск, и чтобы сохранить покрытие как можно дольше, ему необходима специальная пропитка.