Город55
ГлавноеВсе новости
На бульваре Мартынова в Омске сняли дырявые доски

На бульваре Мартынова в Омске сняли дырявые доски

10 ноября 2020, 13:39
Фото: мэрия Омска
В пресс-службе мэрии Омска сообщили о начале работ на бульваре Мартынова. В ближайшее время здесь должны полностью поменять дырявую террасную доску на новую палубную доску.

За исправление ошибок предыдущего подрядчика взялась компания «Олимп». Рабочие планирую заменить террасную доску на новую палубную доску из натурального дерева с обрешеткой из бруса хвойных пород. Материалы уже привезли в Омск, и чтобы сохранить покрытие как можно дольше, ему необходима специальная пропитка.

«При соблюдении необходимых температурных режимов производства работ и правильном монтаже новое покрытие будет выдерживать усиленную нагрузку, в прошлом из лиственницы строили корабли, причалы и мосты», — отметила начальник Управления формирования комфортной городской среды департамента городского хозяйства администрации Омска Юлия Ильчук.

Уложенная первоначально террасная доска сломалась в первый же год использования. Подрядчик — ООО «Новые технологии» — добровольно отказался исправлять дефекты, решение суда он игнорирует, и местные власти решили сделать работы за свой счет и взыскать затраты с «Новых технологий». На новые работы пришлось потратить 4.679 млн рублей.

#Новости#Бульвар Победы#Ремонт#Ремонт дворов#Город#Омск сегодня
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57