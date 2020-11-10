На бульваре Мартынова в Омске сняли дырявые доски

За исправление ошибок предыдущего подрядчика взялась компания «Олимп». Рабочие планирую заменить террасную доску на новую палубную доску из натурального дерева с обрешеткой из бруса хвойных пород. Материалы уже привезли в Омск, и чтобы сохранить покрытие как можно дольше, ему необходима специальная пропитка.
«При соблюдении необходимых температурных режимов производства работ и правильном монтаже новое покрытие будет выдерживать усиленную нагрузку, в прошлом из лиственницы строили корабли, причалы и мосты», — отметила начальник Управления формирования комфортной городской среды департамента городского хозяйства администрации Омска Юлия Ильчук.
Уложенная первоначально террасная доска сломалась в первый же год использования. Подрядчик — ООО «Новые технологии» — добровольно отказался исправлять дефекты, решение суда он игнорирует, и местные власти решили сделать работы за свой счет и взыскать затраты с «Новых технологий». На новые работы пришлось потратить 4.679 млн рублей.