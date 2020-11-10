МегаФон в Омске готов к запуску более 50 млн «умных» счетчиков ЖКХ

«С 1 января 2022 года вступают в силу поправки в Федеральный закон “Об электроэнергетике”, по которому все новые жилые дома должны оснащаться интеллектуальными приборами учета электроэнергии. Уже сейчас мы готовы принять в свою сеть в Омске более 50 млн специализированных устройств «интернета вещей», а у сбытовых компаний и интеграторов остается еще достаточно времени на закупку, установку и проверку необходимого оборудования и сервисных платформ», – комментирует Максим Скворцов, директор по развитию корпоративного бизнеса Сибирского филиала МегаФона.