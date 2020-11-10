Количество зараженных коронавирусом в России перевалило за 1.8 млн человек

По данным на 10 ноября, за последние сутки в России зарегистрировали 20 977 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. Из них у 25.4% — 5 322 человек — не было клинических проявлений опасного заболевания. Общее число зараженных в России достигло 1 817 109 человек в 85 российских регионах.
Число пациентов, которые выписались из больниц, стало больше на 15 600 человек. За все время от коронавируса выздоровел 1 350 741 человек. Отметим, что количество смертей также возросло. За сутки это число увеличилось на 386. За весь период в России умерло 31 161 человек.