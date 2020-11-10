Где заказать ритуальные услуги в Беларуси по новым стандартам

Осуществляется перевозка тела покойного до места захоронения или кремации. Для этого можно заказать любой из нескольких катафалков;Оказывается ряд транспортных услуг. К примеру, компания владеет микроавтобусами. Их можно заказать для перевозки родственников умершего на кладбище и обратно. При этом все микроавтобусы являются современными, они проходят ежедневную очистку салона;Предусмотрена доставка товаров. Все товары для похорон можно найти в магазине компании. Чтобы не тратить время на поездки в магазин, заказчикам проще запросить доставку. Продукция будет доставлена до двери. Кроме того, доступны услуги грузчиков для поднятия товаров на этаж;Рабочие компании выполнят вынос гроба с телом умершего, смогут выкопать могилу на кладбище.