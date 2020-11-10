Где заказать ритуальные услуги в Беларуси по новым стандартам

Основной особенностью данных стандартов является возможность получить все необходимые услуги и купить товары в одном месте. Нет необходимости обращаться в несколько фирм, сопоставлять цены и виды услуг. При этом все работы выполняются по низким ценам.
Какие услуги предлагает компании
Основную сложность при проведении похорон представляет выполнение самых первых действий при обнаружении смерти близкого человека. В частности, необходимо организовать перевозку тела умершего в морг, вызвать для этого специальный транспорт, а также получить первичные документы о смерти. Такую помощь окажет ритуальный агент компании. Такие агенты являются штатными сотрудниками компании. Поэтому, они всегда смогут предъявить заказчику соответствующий документ.
Для лучшего понимания, виды услуг, оказываемых компанией, следует рассмотреть подробнее:
Осуществляется перевозка тела покойного до места захоронения или кремации. Для этого можно заказать любой из нескольких катафалков;Оказывается ряд транспортных услуг. К примеру, компания владеет микроавтобусами. Их можно заказать для перевозки родственников умершего на кладбище и обратно. При этом все микроавтобусы являются современными, они проходят ежедневную очистку салона;Предусмотрена доставка товаров. Все товары для похорон можно найти в магазине компании. Чтобы не тратить время на поездки в магазин, заказчикам проще запросить доставку. Продукция будет доставлена до двери. Кроме того, доступны услуги грузчиков для поднятия товаров на этаж;Рабочие компании выполнят вынос гроба с телом умершего, смогут выкопать могилу на кладбище.
Компания берет на себя решение всех организационных вопросов. Так, исходя из запросов заказчика, будет организовано проведение панихиды, отпевания покойного в храме. Предусмотрена возможность запросить участие в похоронах оркестра или церемонимейстера.
Отдельно следует отметить услуги по выполнению подготовки тела покойного к захоронению. Так, компания проведет необходимые косметические процедуры, переодевание умершего, а также выполнит его бальзамирование.
Если требуется перевозка покойного к месту погребения из другого города или страны, работники компании займутся и таким вопросом. Они оформят необходимые документы на перевозку, подберут подходящий транспорт, решат все логистические задачи.
При этом заказать все перечисленные услуги от ООО Городская ритуальная служба можно на ее сайте https://ritual.by/. Это единый сервис, через который осуществляется покупка товаров для похорон и заказ услуг.
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