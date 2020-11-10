Город55
ГлавноеВсе новости
Эксперт предостерег россиян от намеренного заражения коронавирусом

Эксперт предостерег россиян от намеренного заражения коронавирусом

10 ноября 2020, 16:14
Фото: pxhere.com
Во многих странах началась вторая волна распространения коронавирусной инфекции.

Власти РФ пытаются защитить людей от заражения: убеждают оставаться дома, обязуют носить маски и перчатки в общественных местах, контролируют соблюдение санитарных требований заведениями общепита. Но иногда россияне сами хотят поскорее переболеть COVID-19, чтобы выработать иммунитет и быть защищенными от болезни. Они намеренно заражают вирусом себя и родственников. Для этого они приходят в гости к друзьям и знакомым, которые болеют коронавирусом.

Инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков не советует самозаражаться, поскольку трудно просчитать все риски и осложнения. В больницу на ИВЛ может попасть и молодой человек, и ребенок. Эксперт посоветовал таким бесстрашным людям сделать себе вакцинацию, которая тоже приводит к выработке иммунитета, а риски осложнений снижаются во много раз. Через месяц после вакцинации можно попробовать прийти в гости к зараженным друзьям. Об этом пишет NEWS.ru

По словам Тимакова, коронавирус может вызвать осложнения и у здоровых людей, которые иногда испытывают отек легких, нарушение работы почек, инсульт и инфаркт. В группе риска находятся люди с каким-либо заболеванием, которые может обостриться после заражения COVID-19.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57