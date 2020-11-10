Эксперт предостерег россиян от намеренного заражения коронавирусом

Власти РФ пытаются защитить людей от заражения: убеждают оставаться дома, обязуют носить маски и перчатки в общественных местах, контролируют соблюдение санитарных требований заведениями общепита. Но иногда россияне сами хотят поскорее переболеть COVID-19, чтобы выработать иммунитет и быть защищенными от болезни. Они намеренно заражают вирусом себя и родственников. Для этого они приходят в гости к друзьям и знакомым, которые болеют коронавирусом.
Инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков не советует самозаражаться, поскольку трудно просчитать все риски и осложнения. В больницу на ИВЛ может попасть и молодой человек, и ребенок. Эксперт посоветовал таким бесстрашным людям сделать себе вакцинацию, которая тоже приводит к выработке иммунитета, а риски осложнений снижаются во много раз. Через месяц после вакцинации можно попробовать прийти в гости к зараженным друзьям. Об этом пишет NEWS.ru
По словам Тимакова, коронавирус может вызвать осложнения и у здоровых людей, которые иногда испытывают отек легких, нарушение работы почек, инсульт и инфаркт. В группе риска находятся люди с каким-либо заболеванием, которые может обостриться после заражения COVID-19.