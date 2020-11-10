Эксперт предостерег россиян от намеренного заражения коронавирусом

Инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков не советует самозаражаться, поскольку трудно просчитать все риски и осложнения. В больницу на ИВЛ может попасть и молодой человек, и ребенок. Эксперт посоветовал таким бесстрашным людям сделать себе вакцинацию, которая тоже приводит к выработке иммунитета, а риски осложнений снижаются во много раз. Через месяц после вакцинации можно попробовать прийти в гости к зараженным друзьям. Об этом пишет NEWS.ru