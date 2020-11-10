Бывший депутат Верховной Рады выступил против «раскрутки» Чернобыля

Как сообщает infox.ru, он крайне негативно оценил намерение Министерства культуры Украины внести некоторые объекты, находящиеся в чернобыльской зоне отчуждения, в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Министр культуры Украины Александр Ткаченко предлагает сделать посещение этой территории более упорядоченным, с созданием там туристических маршрутов и обустройством необходимой для этого инфраструктуры.
По словам бывшего депутата украинского парламента, в списке ЮНЕСКО - культурные объекты, которыми гордятся. А то, что произошло в Чернобыле, он назвал трагедией, а не достижением.
Он, наоборот, предостерегает туристов от посещения этого опасного места. Например, Рыжий лес изменил свой природный цвет из-за полученной радиации.
Депутат предложил властям не создавать туристическую зону в Чернобыле, а решать актуальные проблемы.