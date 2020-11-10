Бывший депутат Верховной Рады выступил против «раскрутки» Чернобыля

Как сообщает infox.ru, он крайне негативно оценил намерение Министерства культуры Украины внести некоторые объекты, находящиеся в чернобыльской зоне отчуждения, в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Министр культуры Украины Александр Ткаченко предлагает сделать посещение этой территории более упорядоченным, с созданием там туристических маршрутов и обустройством необходимой для этого инфраструктуры.