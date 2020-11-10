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Бывший депутат Верховной Рады выступил против «раскрутки» Чернобыля

Бывший депутат Верховной Рады выступил против «раскрутки» Чернобыля

10 ноября 2020, 16:48
Фото: pixabay.com
Бывший депутат украинской Верховной Рады Владимир Олейник раскритиковал планы властей по организации в чернобыльской зоне отчуждения туристических маршрутов.

Как сообщает infox.ru, он крайне негативно оценил намерение Министерства культуры Украины внести некоторые объекты, находящиеся в чернобыльской зоне отчуждения, в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Министр культуры Украины Александр Ткаченко предлагает сделать посещение этой территории более упорядоченным, с созданием там туристических маршрутов и обустройством необходимой для этого инфраструктуры.

По словам бывшего депутата украинского парламента, в списке ЮНЕСКО - культурные объекты, которыми гордятся. А то, что произошло в Чернобыле, он назвал трагедией, а не достижением.

Он, наоборот, предостерегает туристов от посещения этого опасного места. Например, Рыжий лес изменил свой природный цвет из-за полученной радиации.

Депутат предложил властям не создавать туристическую зону в Чернобыле, а решать актуальные проблемы.

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