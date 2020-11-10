Александр Бурков наградит лучших тружеников села автомобилями

Дата празднования праздника тружеников отрасли определена губернатором еще в феврале. Из-за пандемии коронавируса изменили формат мероприятия. Церемонию награждения проведет губернатор. Он вручит ключи от 16 седанов «Лада-Гранта» лучшим сельским труженикам региона и дипломы районам-победителям в каждой из четырех природно-климатических зон. Итоги подведут до конца текущей недели.
Один из автомобилей достанется организации пищевой и перерабатывающей промышленности.
«Переработка сырья и производство готовых продуктов – большой и важный сегмент развития агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности региона, который объединяет сотни предприятий», - пояснила новшество нынешнего года начальник правового и организационно-кадрового управления Минсельхоза Мария Харченко.
В прошлом году работникам вручили ключи от 12 автомобилей, в этом – 16.