Город55
ГлавноеВсе новости
Александр Бурков наградит лучших тружеников села автомобилями

Александр Бурков наградит лучших тружеников села автомобилями

10 ноября 2020, 13:11
Фото: www.omskportal.ru
Мероприятие состоится 27 ноября, когда в регионе отметят День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Дата празднования праздника тружеников отрасли определена губернатором еще в феврале. Из-за пандемии коронавируса изменили формат мероприятия. Церемонию награждения проведет губернатор. Он вручит ключи от 16 седанов «Лада-Гранта» лучшим сельским труженикам региона и дипломы районам-победителям в каждой из четырех природно-климатических зон. Итоги подведут до конца текущей недели.

Один из автомобилей достанется организации пищевой и перерабатывающей промышленности.

«Переработка сырья и производство готовых продуктов – большой и важный сегмент развития агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности региона, который объединяет сотни предприятий», - пояснила новшество нынешнего года начальник правового и организационно-кадрового управления Минсельхоза Мария Харченко.

В прошлом году работникам вручили ключи от 12 автомобилей, в этом – 16.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57