5-летний омич попал в больницу после столкновения легковушки с остановкой

Сегодня в 8:19 в Госавтоинспекцию Омской области сообщили об аварии в Советском округе. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что 37-летняя водитель автомобиля Toyota Yaris ехала по улице Красный Путь.
Во время поворота налево на улицу Институтскую она не предоставила преимущество в движении, поэтому врезалась в автомобиль Honda Accord, за рулем которого находился 24-летний мужчина. После столкновения автомобиль Honda врезался в остановку общественного транспорта.
В результате аварии 5-летний пассажир автомобиля Honda попал в больницу. Полиция проводит проверку, во время которой установят причины и обстоятельства аварии.