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5-летний омич попал в больницу после столкновения легковушки с остановкой

5-летний омич попал в больницу после столкновения легковушки с остановкой

10 ноября 2020, 12:09
Фото: Омская Госавтоинспекция
ДТП произошло сегодня утром на Красном Пути, сообщает ГИБДД Омской области.

Сегодня в 8:19 в Госавтоинспекцию Омской области сообщили об аварии в Советском округе. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что 37-летняя водитель автомобиля Toyota Yaris ехала по улице Красный Путь.

Во время поворота налево на улицу Институтскую она не предоставила преимущество в движении, поэтому врезалась в автомобиль Honda Accord, за рулем которого находился 24-летний мужчина. После столкновения автомобиль Honda врезался в остановку общественного транспорта.

В результате аварии 5-летний пассажир автомобиля Honda попал в больницу. Полиция проводит проверку, во время которой установят причины и обстоятельства аварии.

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