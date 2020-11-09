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В центре Омска продается очередной бар

В центре Омска продается очередной бар

9 ноября 2020, 12:29
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В Омске выставлен на продажу бар «Ленинград», расположенный в центре города. Владельцы готовы продать бизнес за 600 тыс. рублей. Объявление размешено на сайте «Авито» в разделе «Готовый бизнес».

Заведение начало работу летом 2017 года и проработало больше трех лет. В баре подают напитки, закуски и кальян. Там же часто проводят тематические вечеринки и другие мероприятия.

В объявлении говорится, что бизнес окупится буквально за несколько месяцев. Вероятно, окупаемость может быть медленнее из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Стоит помнить и о том, что в России с конца октября запретили курение кальянов в заведениях общепита, поэтому придется почистить меню.

Ранее в Омске выставили на продажу кальянную «the Дым». Бизнес можно приобрести за 5 млн рублей. Владелец решил с ним расстаться из-за переезда в другой город.

#Новости#Город#Бизнес
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