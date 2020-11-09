В центре Омска продается очередной бар

В объявлении говорится, что бизнес окупится буквально за несколько месяцев. Вероятно, окупаемость может быть медленнее из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Стоит помнить и о том, что в России с конца октября запретили курение кальянов в заведениях общепита, поэтому придется почистить меню.