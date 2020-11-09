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В правительстве РФ заявили о масштабной смене министров

В правительстве РФ заявили о масштабной смене министров

9 ноября 2020, 14:52
Фото: Kremlin.ru
Премьер-министр Михаил Мишустин внёс в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. Он сообщил об этом на встрече с вице-премьерами.

Главу Минэнерго Александра Новака предлагается назначить вице-премьером. Министром энергетики вместо него станет глава «РусГидро» Николай Шульгинов.

Первый зам главы минстроя Татарстана Ирек Файзуллин предлагается на пост Министра строительства и ЖКХ РФ. Главу «Аэрофлота» Виталия Савельева хотят сделать министром транспорта, а министр Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов рассматривается на пост министра природных ресурсов и экологии. Место Козлова может занять Алексей Чекунов.

Информация о том, что Дмитрий Кобылкин (Минприроды), Евгений Дитрих (Минтранс), Владимир Якушев (Минстрой) освобождены от своих должностей, появилась на сайте правительства РФ. Также сообщается, что Николай Цуканов освобождён от должности полномочного представителя Президента в УФО. Его заменит Якушев.

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