В правительстве РФ заявили о масштабной смене министров

Информация о том, что Дмитрий Кобылкин (Минприроды), Евгений Дитрих (Минтранс), Владимир Якушев (Минстрой) освобождены от своих должностей, появилась на сайте правительства РФ. Также сообщается, что Николай Цуканов освобождён от должности полномочного представителя Президента в УФО. Его заменит Якушев.