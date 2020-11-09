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В Омской области заразились коронавирусом еще 220 человек

В Омской области заразились коронавирусом еще 220 человек

9 ноября 2020, 14:17
Фото: Медиахолдинг1Mi
Скончались за сутки 4 жителя региона. Такова статистика регионального Минздрава.

По данным на 9 ноября, за минувшие сутки в Омской области выявлено 220 новых случаев COVID-19. Всего в регионе заболели 17 676 жителей. Скончались за сутки четыре человека, за весь период – 467. Выздоровели 107 пациентов, всего вылечились 12 395 человек.

Из 220 новых случаев 172 зафиксировано в Омске. В Большереченском районе 14 новых заразившихся, в Омском и Москаленском – по 9, в Черлакском – 3. В Нововаршавском, Полтавском, Калачинском, Кормиловском – по 2 новых случая, в Таврическом, Оконешниковском, Азовском, Крутинском, Колосовском районах – по 1 заболевшему.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Общество
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