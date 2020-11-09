В Омской области заразились коронавирусом еще 220 человек

По данным на 9 ноября, за минувшие сутки в Омской области выявлено 220 новых случаев COVID-19. Всего в регионе заболели 17 676 жителей. Скончались за сутки четыре человека, за весь период – 467. Выздоровели 107 пациентов, всего вылечились 12 395 человек.