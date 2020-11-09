В Омске умерла заместитель главврача МСЧ № 4

«Для нас это невероятная утрата. Ольга Борисовна была настоящим врачом с большим сердцем, — рассказал главврач МСЧ № 4 Юрий Филатов. — Она переживала за каждого пациента, не скупилась на доброе отношение, на теплое слово в адрес больных, при этом была человеком со стрежнем, умела принимать нелегкие решения, отстаивать свою позицию».