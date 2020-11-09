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В Омске умерла заместитель главврача МСЧ № 4

В Омске умерла заместитель главврача МСЧ № 4

9 ноября 2020, 12:24
Фото: Медиахолдинг1Mi
Скончалась заместитель главного врача МСЧ № 4 Ольга Степанова, сообщает пресс-служба Минздрава Омской области.

В Омске умерла заместитель главного врача медико-санитарной части № 4 Ольга Борисовна Степанова. Она окончила Омский ордена Трудового Красного Знамени государственный медицинский институт имени Калинина по специальности «Лечебное дело». Ольга Степанова проработала врачом 38 лет. Последние 15 лет она отдала МЧС № 4.

Фото: Минздрав Омской области

«Для нас это невероятная утрата. Ольга Борисовна была настоящим врачом с большим сердцем, — рассказал главврач МСЧ № 4 Юрий Филатов. — Она переживала за каждого пациента, не скупилась на доброе отношение, на теплое слово в адрес больных, при этом была человеком со стрежнем, умела принимать нелегкие решения, отстаивать свою позицию».

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