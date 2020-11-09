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В Омске составили протоколы на детей, гулявших по торговым центрам без маски

В Омске составили протоколы на детей, гулявших по торговым центрам без маски

9 ноября 2020, 12:59
Фото: Pixabay
Прошли рейды по соблюдению масочного режима. Об итогах рассказали в пресс-центре Министерства региональной безопасности Омской области.

В период со 2 по 6 ноября рейды затронули 800 единиц общественного транспорта. Было возбуждено четыре дела об административных правонарушениях: два — на граждан, по одному — на водителя и перевозчика. Во всех случаях не соблюдался масочный режим. С момента введения ограничительных мер из-за нарушений в транспорте было составлено 270 протоколов, по 205 вынес решение суд.

Кроме того, проводились рейды в торговых центрах: искали детей, которые отправились на шопинг без родителей. С юными покупателями провели профилактические беседы. «Несовершеннолетним и их родителям разъясняли, что мера введена с целью предотвращения заболеваемости среди детей», - пояснили в ведомстве. На двух подростков составили протоколы об административных правонарушениях (омичи достигли 16-летия).

Представители власти также проверяли, соблюдают ли заведения общепита запрет на работу с полуночи до 06:00. «В целом, крупными досуговыми учреждениями соблюдаются требования по режиму работы», — отметили в министерстве.

Однако были и исключения: всего составили 10 дел об административных правонарушениях. Речь о заведениях в спальных районах.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Общество
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