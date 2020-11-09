В Омске составили протоколы на детей, гулявших по торговым центрам без маски

В период со 2 по 6 ноября рейды затронули 800 единиц общественного транспорта. Было возбуждено четыре дела об административных правонарушениях: два — на граждан, по одному — на водителя и перевозчика. Во всех случаях не соблюдался масочный режим. С момента введения ограничительных мер из-за нарушений в транспорте было составлено 270 протоколов, по 205 вынес решение суд.