В Омске составили протоколы на детей, гулявших по торговым центрам без маски

В период со 2 по 6 ноября рейды затронули 800 единиц общественного транспорта. Было возбуждено четыре дела об административных правонарушениях: два — на граждан, по одному — на водителя и перевозчика. Во всех случаях не соблюдался масочный режим. С момента введения ограничительных мер из-за нарушений в транспорте было составлено 270 протоколов, по 205 вынес решение суд.
Кроме того, проводились рейды в торговых центрах: искали детей, которые отправились на шопинг без родителей. С юными покупателями провели профилактические беседы. «Несовершеннолетним и их родителям разъясняли, что мера введена с целью предотвращения заболеваемости среди детей», - пояснили в ведомстве. На двух подростков составили протоколы об административных правонарушениях (омичи достигли 16-летия).
Представители власти также проверяли, соблюдают ли заведения общепита запрет на работу с полуночи до 06:00. «В целом, крупными досуговыми учреждениями соблюдаются требования по режиму работы», — отметили в министерстве.
Однако были и исключения: всего составили 10 дел об административных правонарушениях. Речь о заведениях в спальных районах.