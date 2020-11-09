В Омске произошла авария с участием нового троллейбуса «Адмирал»

В сообществе «ЧП Омск» появилась фотография с места аварии, произошедшей на проспекте Маркса. Одним из транспортных средств на снимке является новый троллейбус «Адмирал». Также, судя по фото, участниками столкновения стали два легковых автомобиля. На месте происшествия образовалась пробка, в которой, в частности, застрял другой троллейбус.