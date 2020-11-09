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В Омске произошла авария с участием нового троллейбуса «Адмирал»

В Омске произошла авария с участием нового троллейбуса «Адмирал»

9 ноября 2020, 18:46
Фото: Николай Тутубалин / «ЧП Омск»
ДТП произошло неподалеку от остановки «Детский мир». Фотография с места событий появилась в соцсетях.

В сообществе «ЧП Омск» появилась фотография с места аварии, произошедшей на проспекте Маркса. Одним из транспортных средств на снимке является новый троллейбус «Адмирал». Также, судя по фото, участниками столкновения стали два легковых автомобиля. На месте происшествия образовалась пробка, в которой, в частности, застрял другой троллейбус.

Новые «Адмиралы» вышли на маршрут 1 ноября. Всего в этом году в городе появится 33 таких троллейбуса. Половина уже работает на маршруте № 4.

Как сообщили в отделе пропаганды областного УГИБДД, в ведомство информация о сегодняшнем происшествии не поступала.

ОБНОВЛЕНО:

В омском дептрансе позже сообщили, что троллейбус «Адмирал» в ДТП не участвовал, а просто стоял рядом. Были неполадки на контактной сети.

#Новости#Авария#Троллейбус#Происшествия
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