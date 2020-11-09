Ученый: нет речи о том, что мир приближается к коллективному иммунитету

По его словам, у ученых в данный момент есть последовательности свыше сотен тысяч вариантов вируса. Но кардинально вирус пока не меняется в конкретном направлении. Есть только некий «мутационный шум», и, возможно, COVID не станет «уходить» от вакцин. В то же время отсутствует гарантия, что в ходе пандемии он не изменится значительно. В этом случае вакцина станет бесполезной.