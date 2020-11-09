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Ученый: нет речи о том, что мир приближается к коллективному иммунитету

Ученый: нет речи о том, что мир приближается к коллективному иммунитету

9 ноября 2020, 14:12
Фото: pixabay.com
По словам доктора биологических наук, заведующего лабораторией Института молекулярной генетики РАН, биолога Константина Северинова, цифры по наличию иммунной прослойки в РФ, которые приводили «отдельные оптимисты» в начале лета, были завышены в несколько раз.

Как сообщает infox.ru, ученый считает, что в надежде на коллективный иммунитет нельзя полагаться исключительно на вакцины, поскольку пока отсутствуют данные о том, что имеющиеся на сегодня или разрабатываемые учеными препараты реально могут защитить от коронавируса или облегчить течение болезни. Пока есть лишь факты появления антител у добровольцев, на которых испытываются вакцины.

По мнению биолога, COVID-19 обязательно станет мутировать, что ставит под вопрос эффективность уже разработанных вакцин, как в РФ, так и в других странах. В то же время, как считает Константин Северинов, «это даже полезно, потому что позволяет отслеживать его распространение и пути передачи».

По его словам, у ученых в данный момент есть последовательности свыше сотен тысяч вариантов вируса. Но кардинально вирус пока не меняется в конкретном направлении. Есть только некий «мутационный шум», и, возможно, COVID не станет «уходить» от вакцин. В то же время отсутствует гарантия, что в ходе пандемии он не изменится значительно. В этом случае вакцина станет бесполезной.

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