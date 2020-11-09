Ученый: нет речи о том, что мир приближается к коллективному иммунитету

Как сообщает infox.ru, ученый считает, что в надежде на коллективный иммунитет нельзя полагаться исключительно на вакцины, поскольку пока отсутствуют данные о том, что имеющиеся на сегодня или разрабатываемые учеными препараты реально могут защитить от коронавируса или облегчить течение болезни. Пока есть лишь факты появления антител у добровольцев, на которых испытываются вакцины.
По мнению биолога, COVID-19 обязательно станет мутировать, что ставит под вопрос эффективность уже разработанных вакцин, как в РФ, так и в других странах. В то же время, как считает Константин Северинов, «это даже полезно, потому что позволяет отслеживать его распространение и пути передачи».
По его словам, у ученых в данный момент есть последовательности свыше сотен тысяч вариантов вируса. Но кардинально вирус пока не меняется в конкретном направлении. Есть только некий «мутационный шум», и, возможно, COVID не станет «уходить» от вакцин. В то же время отсутствует гарантия, что в ходе пандемии он не изменится значительно. В этом случае вакцина станет бесполезной.