Участникам омского конкурса предстоит сшить одежду из отходов

В номинации «Дизайн костюма» конкурс будет проходить в два этапа: сначала нужно создать эскиз костюма, на 50% состоящего из старых вещей. Финалисты будут воплощать эскизы в реальность – в частности, из б/у одежды. Эскизы можно присылать до 14 ноября, победителя ждет денежный приз. Более подробно о конкурсе можно почитать в официальной группе Омской Арт-резиденции.