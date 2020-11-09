Участникам омского конкурса предстоит сшить одежду из отходов

В Омске пройдет конкурс экологичного дизайна Green Friday Design Challenge. Как отметили в Омской Арт-резиденции, которая стала одним из организаторов, задача творческого состязания - «продвинуть тему апсайклинга и подарить вторую жизнь старым вещам». Предусмотрено две номинации: «Дизайн предмета из переработанного пластика» и «Дизайн костюма».
Продукт из переработанного пластика, представленный в номинации «Дизайн предмета», должен быть практичным и уникальным. Заявки принимаются до 20 ноября, победитель получит 3D-принтер.
В номинации «Дизайн костюма» конкурс будет проходить в два этапа: сначала нужно создать эскиз костюма, на 50% состоящего из старых вещей. Финалисты будут воплощать эскизы в реальность – в частности, из б/у одежды. Эскизы можно присылать до 14 ноября, победителя ждет денежный приз. Более подробно о конкурсе можно почитать в официальной группе Омской Арт-резиденции.