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Спасатели не допустили взрыва газа на омской даче

Спасатели не допустили взрыва газа на омской даче

9 ноября 2020, 09:21
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
Пожар произошел в садоводческом товариществе «Заря» Омского района, сообщает ГУ МЧС России по Омской области. Пожарные вынесли из горящего дома четыре газовых баллона.

Накануне, 8 ноября, в 23:51 в ГУ МЧС России по Омской области сообщили о пожаре в садоводческом товариществе «Заря» Омского района. Загорелся двухэтажный частный дом и пристроенная к дому веранда.

Открытое горение ликвидировали к 00:47, а окончательно потушили пожар к 3:05. В огне сгорел дом, вещи домашнего обихода и веранда. Спасатели эвакуировали четыре газовых баллона.

На месте происшествия работали шесть пожарных автомобилей, 30 человек личного состава и одно звено газодымозащитной службы. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.

#Новости#МЧС#Пожары#Происшествия#Омск сегодня
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