Спасатели не допустили взрыва газа на омской даче

Накануне, 8 ноября, в 23:51 в ГУ МЧС России по Омской области сообщили о пожаре в садоводческом товариществе «Заря» Омского района. Загорелся двухэтажный частный дом и пристроенная к дому веранда.
Открытое горение ликвидировали к 00:47, а окончательно потушили пожар к 3:05. В огне сгорел дом, вещи домашнего обихода и веранда. Спасатели эвакуировали четыре газовых баллона.
На месте происшествия работали шесть пожарных автомобилей, 30 человек личного состава и одно звено газодымозащитной службы. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.