Результат - отрицательный. Почему тесты на COVID иногда врут

Как заявил на недавней пресс-конференции главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев, в 30-40% случаев тест на COVID-19 может дать ложноотрицательный результат. По словам эксперта, это может произойти из-за неправильно проведенной процедуры забора материала на анализ. Еще одна возможная причина заключается в том, что коронавирус проще диагностировать на ранней стадии развития заболевания.
Впоследствии Сергей Авдеев пояснил «Известиям», что этот нюанс проявляется прежде всего при обследовании пациентов в стационарах. Зараженные в основном попадают в больницы на поздних этапах болезни, когда вероятность ошибки при ПЦР-диагностике выше из-за специфики развития коронавирусной инфекции.
Как рассказал Forbes директор международного биомедицинского холдинга «Атлас» Александр Карасев со ссылкой на исследование, ПЦР-система может обнаружить вирус с третьего по девятый день болезни. Речь о первых днях клинических проявлений, когда у пациента поднимается температура, затрудняется дыхание, появляются головная боль, кашель и тяжесть в грудной клетке. В остальные же дни, по словам Карасева, вероятность найти вирус в мазке из носа и рта – всего лишь около 40%. Поэтому на 15-20 день у больного с осложнениями тест на COVID-19 вполне может быть отрицательным: пневмония развивается вне зависимости от наличия вируса в организме.
Мазок из носа необходимо брать строго из носовых раковин, уходящих примерно на 2 см вглубь. Важно захватить достаточно материала для диагностики. Если просто коснуться стенок носа, биоматериала может не хватить для выявления вируса. Свои нюансы при взятии мазка из ротоглотки: так, если человек покурил незадолго до процедуры, результат может быть ложноотрицательным. Тот же самый эффект может быть из-за установленных пломб из амальгамы, а также полоскания с антисептиком или другим средством, смывающим вирус со слизистой. От полоскания, курения, питья и приема пищи рекомендуют воздерживаться 1-3 часа до анализа. В этот же перечень попали чистка зубов и употребление жевательной резинки.
РБК также приводит данные о том, что снижение результативности процедуры возможно из-за кашля или рвотного рефлекса – естественной реакции, возникающей при раздражении задней поверхности глотки.
Кроме того, важно, как соблюдаются правила транспортировки биоматериала и организуется технологический процесс. Так, в случае превышения допустимого времени хранения образца белок, необходимый для определения вируса, может разрушиться. Должен поддерживаться температурный режим (перевозка при комнатной температуре не допускается), необходимо помещение образца в консервирующую среду, в противном случае чувствительность тест-системы снижается. Помимо этого, если на биоматериал попадет чужеродная РНК-частица, тест может быть ложноположительным.
Также нельзя исключать, что заражение может произойти вскоре после взятия мазка: результат будет отрицательным, но уже не будет отражать текущий статус пациента.