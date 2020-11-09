Результат - отрицательный. Почему тесты на COVID иногда врут

Мазок из носа необходимо брать строго из носовых раковин, уходящих примерно на 2 см вглубь. Важно захватить достаточно материала для диагностики. Если просто коснуться стенок носа, биоматериала может не хватить для выявления вируса. Свои нюансы при взятии мазка из ротоглотки: так, если человек покурил незадолго до процедуры, результат может быть ложноотрицательным. Тот же самый эффект может быть из-за установленных пломб из амальгамы, а также полоскания с антисептиком или другим средством, смывающим вирус со слизистой. От полоскания, курения, питья и приема пищи рекомендуют воздерживаться 1-3 часа до анализа. В этот же перечень попали чистка зубов и употребление жевательной резинки.