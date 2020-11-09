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Пьяная омичка украла инвалидную коляску у ребенка с ДЦП

Пьяная омичка украла инвалидную коляску у ребенка с ДЦП

9 ноября 2020, 10:11
Фото: Медиахолдинг1Mi
Женщина украла инвалидную коляску, а затем выбросила ее. После чего неизвестные сломали коляску и разобрали на части, сообщает прокуратура Омской области.

Прокуратура Ленинского района города Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летней местной жительницы. Она обвиняется в краже инвалидной коляски.

Инцидент произошел ночью с 28 на 29 августа 2020 года, когда фигурантка уголовного дела увидела в подъезде инвалидную коляску. Женщина забрала ее, а через некоторое время выбросила, после чего неизвестные разобрали ее на части.

Похищенную коляску использовал ребенок с детским церебральным параличом. Благотворительный фонд предоставил устройство матери ребенка, поскольку у семьи не было возможности его купить. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Омска.

Сейчас прокуратура округа проверяет, оказывается ли вся необходимая помощь ребенку. Также ведомство приняло меры, чтобы семье предоставили новую инвалидную коляску.

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