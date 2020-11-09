Путин поручил выделить средства на лекарства для лечения COVID-19 на дому

Дополнительные средства выделят из федерального бюджета для регионов России на приобретение лекарственных препаратов в целях обеспечения ими больных коронавирусом, проходящих лечение амбулаторно, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Президент потребовал до 20 ноября отчитаться о проведенной работе по обеспечению лекарствами пациентов в российских регионах.
Также будут выделены деньги на закупку СИЗ и для увеличения объемов тестирования. Напомним, с начала пандемии в России выявили уже 1 796 132 случаев коронавируса.